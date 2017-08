OM verdenkt verdachte Maassilo officieel van betrokkenheid bij terrorisme

Dat laat het OM desgevraagd weten aan NU.nl. De woordvoerder zegt inhoudelijk verder niet op de verdenking in te kunnen gaan.

De verdachte is inmiddels voorgeleid en zijn voorarrest is met veertien dagen verlengd. Het OM heeft verzocht om F. in beperking te houden. Dat houdt in dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat en niet met anderen.

Op 23 augustus werd in de Maassilo een concert van de band Allah-Las afgelast vanwege informatie over een mogelijke aanslag. Diezelfde nacht werd F. aangehouden in zijn woning in Zevenbergen. Hij zou via de versleutelde berichtendienst Telegram een bericht hebben verstuurd waarin hij sprak over een dreiging rond het concert.

Tip

Hoe serieus deze dreiging was, is niet duidelijk. Burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, zei zaterdag dat het afgelasten van het concert geen overreactie was. De dreiging was volgens Aboutaleb heel gedetailleerd en maakte daardoor een serieuze indruk.

De tip over de dreiging kwam van de Spaanse politie.

F. verscheen vrijdag voor de rechter-commissaris, die oordeelde dat hij terecht is aangehouden.