Rotterdam plaatst plantenbakken als obstakels tegen aanslagen

De gemeente gaat die ook uitvoeren bij de herinrichting van de Coolsingel, die de komende jaren plaatsvindt.

De straten worden niet voor autoverkeer afgesloten, maar er worden hindernissen op voetpaden geplaatst om zo het inrijden op groepen mensen tegen te gaan. Op de Witte de Withstraat en de Meent, populaire uitgaansstraten, worden per direct verzwaarde bloembakken geplaatst.

Bij de Markthal en winkelcentrum Alexandrium in Rotterdam nam de eigenaar, het Franse vastgoedconcern Klépierre, zelf kortgeleden al fysieke maatregelen.

Aanslagen

In steden als Londen, Berlijn en Barcelona werden aanslagen gepleegd met rijdende voertuigen. De komende periode wordt onderzocht of in andere straten in Rotterdam ook maatregelen volgen. In toekomstige herinrichtingsplannen van straten worden dergelijke barrières direct meegenomen.

Burgemeester en wethouders benadrukken dat er geen specifieke dreiging bestaat, maar dat de maatregelen ''passen binnen het huidige dreigingsniveau''. De stad Rotterdam nam afgelopen jaren al eerder tijdelijke maatregelen om het inrijden op mensenmassa's te voorkomen.

Zo werden bij evenementen als de marathon, het nationale vuurwerk en de huldiging van Feyenoord roadblocks en vrachtwagens geplaatst.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb zegt: ''Uitgangspunt is dat we een aantrekkelijke en toegankelijke stad willen blijven en zoveel mogelijk bescherming bieden voor grote groepen mensen in de stad om uit te gaan en te recreëren.''