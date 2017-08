Aboutaleb noemt afgelasten concert Maassilo 'geen overreactie'

Naderhand is de vraag gerezen of terroristen het inderdaad op het concert hadden voorzien of dat van echt gevaar geen sprake was.

"Je kunt niet zeggen dat er niets aan de hand was", zei Aboutaleb. "Het onderzoek loopt nog.'' Hij wijst erop dat een Brabantse jongeman, die is opgepakt omdat hij volgens ingewijden een dreigend Telegram-bericht over het optreden had verstuurd, nog altijd vastzit. "Dat gebeurt niet als er niets aan de hand is."

De burgemeester beklemtoont dat niet een burger alarm had geslagen, maar de Spaanse politie.

Gasflessen

De melding was heel gedetailleerd en maakte daardoor een serieuze indruk. Ook "was de band echt bang". Vervolgens vond de politie een Spaans bestelbusje met gasflessen en was de maat vol.

Aboutaleb heeft de band gevraagd alsnog in Rotterdam te komen optreden, maar dat gaat waarschijnlijk niet door. Een terugkeer naar de Maasstad zou niet in het tourschema passen.

De band liet vrijdag op de website wel weten graag een keer het concert in te komen halen.