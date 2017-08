Neergeschoten aanvaller in Brussel had nepwapen bij zich

De dader is een Somalische Belg. Zijn huis in Brugge is in de nacht van vrijdag op zaterdag doorzocht. In het belang van het onderzoek wilde justitie niet zeggen wat de doorzoeking had opgeleverd.

De man was met het mes in zijn handen naar de militairen gerend op de Émile Jacqmainlaan, aan de rand van het Brusselse centrum, niet ver van de beroemde Grote Markt. Twee militairen raakten lichtgewond. De dader riep twee keer "Allahu akbar".

Justitie behandelt het als terrorisme. De burgemeester van Brussel, Philippe Close, verklaarde dat het een geïsoleerde daad is van een enkel individu.

De dader is in 1987 geboren in Somalië. Hij kwam in 2004 naar België en kreeg in 2015 de Belgische nationaliteit.