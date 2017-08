Verdachte terroristische dreiging Rotterdam blijft weekend vast

De man is vrijdag voor de rechter-commissaris verschenen, die oordeelde dat hij terecht is aangehouden. Justitie mag hem nu uiterlijk tot woensdag vasthouden voordat er weer een rechter aan te pas komt.

Over een eventuele voorgeleiding beslist justitie pas na het weekend, vertelde een woordvoerster van het Rotterdamse Openbaar Ministerie (OM). ''Meestal worden verdachten binnen drie dagen meteen voorgeleid, maar dat haalden we nu niet. Daarom is alleen de rechtmatigheid van de arrestatie getoetst.''

Een voorgeleiding is uitgebreider: daarbij komen de precieze verdenking, de gronden om iemand langer vast te houden en de bedenkingen van de verdediging aan de orde.

Onderzoek

De verdachte zit in beperkingen. Dat houdt in dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat en niet met anderen.

Het OM stelt dat het onderzoek nog in volle gang is en geeft daarom geen antwoord op de vraag hoe serieus de terreurdreiging was. Uit voorzorg werd woensdagavond het concert dat de Amerikaanse band Allah-Las in de Maassilo zou geven afgelast.

Een betrouwbare bron liet eerder weten dat de opgepakte man een dreigend bericht op de berichtendienst Telegram had gezet. Minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) noemde het verspreiden van het bericht donderdag ''een idiote actie''.