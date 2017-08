Verdachte Brabant verspreidde bericht over dreiging bij Maassilo

Dat zegt Stef Blok, minister van Veiligheid en Justitie, donderdag tegen BNR Nieuwsradio. De minister gaat niet in op de inhoud van het bericht, maar spreekt van een "idiote actie". Volgens BNR zou het bericht verspreid zijn via berichtendienst Telegram.

''We zijn uiteraard heel benieuwd van hem te horen waarom hij deze idiote actie heeft gepleegd", aldus Blok tegen BNR. "We willen van deze meneer weten waarom hij het bericht naar buiten heeft gebracht waarop wij het concert in de Maassilo moesten afgelasten. Daarover wordt hij op dit moment aan de tand gevoeld."

Blok spreekt over een ''zeer alarmerend bericht'' dat door de verdachte is verspreid. Hij wil mede daarom ook niet reppen van een loos alarm. ''Helaas moet je dan soms dit soort maatregelen nemen."

Zorgelijk

Volgens Blok was het bericht in combinatie met andere informatie ''zodanig zorgelijk'' dat burgemeester en politie de beslissing hebben genomen het concert af te gelasten. ''Gelukkig hebben we kunnen constateren dat de dreiging niet is omgezet in actie, maar iemand die dit soort dingen verspreidt, daar is iets goed mis mee'', aldus de minister.

Omdat het onderzoek nog loopt, kan Blok weinig kwijt over de precieze achtergrond van het dreigende bericht. Hij kan niet zeggen of bijvoorbeeld radicalisering een rol speelt of dat het gaat om een uit de hand gelopen grap.

De informatie van de melder uit Brabant leek overeen te komen met een waarschuwing die van de Spaanse autoriteiten kwam. Blok tegen BNR: ''Dergelijke waarschuwingen krijgen we, helaas, met enige regelmaat. Ook de Spaanse informatie heeft een rol gespeeld bij deze beslissing. Alle indicaties bij elkaar gaven daar aanleiding voor. Deze meneer heeft daar een heel kwalijke rol in gespeeld en moet daarvoor verantwoording afleggen."

De man is inmiddels overgebracht naar Rotterdam, waar hij door de politie wordt verhoord.

Informatie

Met de aanhouding van de verdachte is de specifieke dreiging van een aanslag rond de Maassilo en de Amerikaanse band Allah-Las voorbij, heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb donderdag gezegd. Aboutaleb wil indien mogelijk het geannuleerde concert van Allah-Las opnieuw mogelijk maken.

De man werd in de nacht van woensdag op donderdag om 2.00 uur aangehouden in zijn woning na een inval van een arrestatieteam. Zijn woning is uitgebreid doorzocht, maar of dit wat heeft opgeleverd is niet bekend.

Volgens BN DeStem is de verdachte aangehouden in Zevenbergen. De lokale krant baseert zich op verklaringen van buurtbewoners die de politie rond 2.00 uur een inval in hun straat de Schenkeldijk zagen doen. Een woordvoerder van de politie zegt tegen de krant de berichtgeving noch te bevestigen, noch te ontkennen.