Terrorismedreiging Rotterdam na melding Spaanse politie

Tijdens de politieactie werd in de omgeving van de Maassilo een busje met Spaanse kentekens aangehouden. Het voertuig bevatte gasflessen. De Spaanse chauffeur wordt verhoord. Het busje reed een aantal keer heen en weer in de omgeving van de evenementenlocatie en werd vervolgens aan de kant gezet.

De burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb liet in een persconferentie weten dat de actie tot stand kwam na signalen van de Spaanse politie.

De situatie in de Maassilo was ruim voor middernacht onder controle. Het onderzoek ter plaatse door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) werd rond 23.00 uur afgerond en de afzettingen werden weggehaald. De witte bestelbus is door de politie verwijderd.

Onderzoek

Het is nog niet te zeggen of de chauffeur en het busje met de dreiging te maken hebben. Een aantal buitenlandse persbureaus melden wel op basis van anonieme bronnen, die bij het Spaanse onderzoek betrokken zouden zijn, dat er geen verband is met de aanslagen in Catalonië van vorige week. Het zou gaan om een tip uit een al eerder lopend onderzoek van de Spaanse politie.

Spaanse bronnen meldden ook aan het Spaanse persbureau Europa Press dat de gasflessen waren bedoeld voor thuisgebruik. Verder zou de aangehouden man dronken zijn geweest.

Aboutaleb benadrukte in de persconferentie op woensdagavond dat men niet te snel conclusies moet trekken. Volgens hem moet goed worden uitgezocht met welk doel het busje daar reed en wat de gasflessen in het busje deden.

Evacuatie

De bandleden van Allah-Las verlieten het gebouw via een achteringang en werden onder speciale politiebegeleiding van de Maassilo naar een veilige geheime locatie gebracht.

Het optreden in Rotterdam-Zuid was het derde dat Allah-Las deze week gaf in Nederland. Dinsdag trad de band op bij het festival Noorderzon in Groningen, zondagavond was de band van de partij bij het Zomerparkfeest in Venlo.

Allah-Las is een Amerikaanse rockband die zich laat inspireren door surfpopliedjes uit de jaren zestig. De bandnaam is volgens de leden ontstaan omdat ze op zoek waren naar iets wat "religieus" klonk. Ze zeggen zich er niet van bewust te zijn geweest dat de bandnaam beledigend kan zijn voor moslims.

Het gebouw is ruim voor aanvang van het concert ontruimd. De deuren zouden om 19.30 uur opengaan en het concert zou een uur later beginnen met het voorprogramma.

NCTV

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) had woensdagavond geen verdere informatie.

De Maassilo is een voormalige graansilo die is omgebouwd tot evenementenlocatie. Het gebouw staat in Rotterdam-Zuid aan de Maashaven.

Barcelona

Afgelopen week vonden in de Spaanse steden Barcelona en Cambrils terroristische aanslagen plaats, waarbij vijftien doden vielen. De terroristische cel die de aanslag voorbereidde was van plan daarbij gasflessen in te zetten. Deze ontploften echter voortijdig.