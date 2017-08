Eén verdachte van terroristische aanslag Barcelona vrijgelaten

Twee andere verdachten, Driss Oukabir en Mohamed Houli Chemlal, gaan vooralsnog onvoorwaardelijk de cel in wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie. Het voorarrest van de vierde verdachte, Salah el Karib, is met 72 uur verlengd.

De vier verdachten werden dinsdag voorgeleid. Ze zouden deel uitmaken van een terroristische cel die uit twaalf personen bestond. De andere leden van de groep zijn omgekomen.

De hoofdverdachte Younes Abouyaaquoub, die in het bestelbusje over de Ramblas raasde en veel slachtoffers maakte, stierf maandag door politiekogels in een dorpje vlakbij Barcelona. Hij heeft vijftien doden op zijn geweten. Tijdens zijn vlucht uit Barcelona vermoordde hij ook nog een automobilist. Hij is vervolgens met zijn auto gevlucht.

Sagrada Familia

Tijdens het verhoor werd - volgens een bron van de Spaanse krant El Mundo - tevens duidelijk dat de verdachten ook een aanslag op de beroemde basiliek Sagrada Familia planden.

Chemlal werd een dag voor de aanslag in Barcelona aangehouden, nadat hij gewond was geraakt bij de ontploffing in een huis in de stad Alcanar. In dat huis werden daarna meer dan honderd gasflessen gevonden. Daaruit kon al worden opgemaakt dat de terroristen grotere aanslagen voorbereidden.

Marokko

De Marokaanse staatstelevisiezender 2M maakte dinsdagavond bekend dat er in Marokko twee mannen zijn gearresteerd wegens mogelijke betrokkenheid bij de aanslagen in Spanje. Beide verdachten zouden zondag al zijn opgepakt. Een van hen wordt er ook van verdacht zelf een aanslag op de Spaanse ambassade in Rabat te hebben voorbereid.

Een verdachte is een 28-jarige man uit Nador, deze man heeft twaalf jaar in Barcelona gewoond. Hij zou de aanslagen hebben toegejuicht op Facebook.

De tweede verdachte is opgepakt in Oujda. Hij woont echter in Ripoll, de thuisbasis van een aantal verdachten van de aanslagen in Spanje.