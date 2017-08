'Terroristen Barcelona wilden aanslag plegen op Sagrada Familia'

Dat meldt de Spaanse krant El Mundo dinsdag, zich baserend op een bron bij justitie die bij het verhoor van de verdachte Mohamed Houli Chemlal bij de rechtbank in Madrid was.

Houli Chemlal werd een dag voor de aanslag in Barcelona aangehouden, nadat hij gewond was geraakt bij de ontploffing in een huis in de stad Alcanar. In dat huis werden daarna meer dan honderd gasflessen gevonden. Daaruit kon al worden opgemaakt dat de terroristen grotere aanslagen voorbereidden.

Driss Oukabir, Mohammed Alla, Salh el Karib en Houli Chemlal werden dinsdag voorgeleid. Ze maakten deel uit van een terroristische cel die uit twaalf personen bestond. De andere leden van de groep zijn omgekomen.

De hoofdverdachte Younes Abouyaaquoub, die in het bestelbusje over de Ramblas raasde en veel slachtoffers maakte, stierf maandag door politiekogels. Hij heeft veertien doden op zijn geweten. Tijdens zijn vlucht uit Barcelona vermoordde hij ook nog een automobilist.

De imam Abdelbaki Es Satty wordt gezien als het brein van de groep. Twee van de vier verdachten hebben dat dinsdag ook verklaard. Es Satty kwam met twee anderen om door een explosie in het huis in Alcanar.

Media-aandacht

De vier jonge mannen werden geboeid en begeleid door een grote politiemacht - en onder enorme media-aandacht - naar de speciale rechtbank in Madrid gebracht.

De 21-jarige Houli Chemlal, die in pyjama werd voorgeleid, overleefde de ontploffing in Alcanar. Zijn verhoor door de rechter en openbaar aanklaagster duurde bijna anderhalf uur. De andere drie verdachten worden later ondervraagd.

De autoriteiten willen er onder meer achter komen of de IS-cel helpers had in Spanje en contacten onderhield met jihadisten in het buitenland.

Bij de aanslagen in Catalonië vorige week maakte de groep vijftien dodelijke slachtoffers.

