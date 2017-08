Verdachten van aanslag Barcelona voorgeleid aan rechter

De vier zijn daarvoor van Barcelona naar de hoofdstad overgebracht. Driss Oukabir, Mohammed Alla, Salh el Karib en Mohamed Houli Chemal moesten verschijnen voor de Audiencia Nacional, een speciaal gerechtshof dat zich onder meer over terroristische misdrijven buigt.

Het viertal maakte deel uit van een terroristische cel die uit twaalf personen bestond. De andere leden van de groep zijn omgekomen. Bij de aanslagen in Catalonië vorige week maakte de groep vijftien dodelijke slachtoffers.

De Spaanse politie zei maandag dat ondanks dat alle verdachten van de cel zijn aangehouden of gedood, het onderzoek nog doorgaat. Zo hebben de Marokkaanse inlichtingendiensten een persoon aangehouden die in contact stond met de daders van de aanslagen in Catalonië.

Neef

Politiebronnen hebben aan La Vanguardia gemeld dat het gaat om Nourine Oukabir, een neef van de broers Moussa en Driss Oukabir.

Nourine Oukabir zou worden verdacht van ''het verheerlijken van terrorisme''. Hij zou met leden van de groep urenlang geheime gesprekken hebben gevoerd in een café. Zijn neef Moussa is in Cambrils door de politie doodgeschoten.

Parijs

Dinsdag werd ook bekend dat de terroristen die in de Catalaanse stad Cambrils met een auto op mensen inreden, in de weken voor de aanslag in Parijs zijn geweest. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerard Collomb zei tegen de zender BFMTV dat de groep in een Audi reed die bij Parijs is geflitst.

Hij zei dat die informatie is doorgegeven aan de Spaanse autoriteiten. De bewindsman zei dat de terroristen in Parijs waren om te werken. Collomb liet weten dat de Franse inlichtingendiensten geen informatie over de groep hadden. Hij sprak van een terroristische groep die ''uitsluitend Spaans'' was.