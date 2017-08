Politie schiet verdachte aanslag Barcelona dood

De Spaanse politie meldde eerder in de middag al dat ze een man hadden neergeschoten die iets droeg wat leek op een bomgordel. Na een onderzoek met een robot bleek het om de gezochte terrorist te gaan. De bomgordel bleek nep.

Abouyaaqoub vluchtte donderdag nadat hij met een busje was ingereden op willekeurige voetgangers op de Ramblas. Hij was eerst op de voet gevlucht, later met een door hem gestolen auto.

Opsporingsbericht

Volgens de krant La Vanguardia is de politie de man op het spoor gekomen dankzij een tip van twee alerte dorpelingen die hem zagen rondlopen in de buurt van hun huizen en omringende wijngaarden. Ze vertrouwden het niet en lichtten de politie in. Agenten waren snel ter plaatse.

De politie had maandag een opsporingsbericht verspreid met nieuwe foto's van Abouyaaqoub. Op de beelden is de man te zien in een shirt met donkerblauwe en witte strepen. De politie waarschuwde dat de man gevaarlijk en mogelijk gewapend is.

Catalaanse politie meldt maandagavond dat het onderzoek naar de aanslag voortduurt, ook al zijn de belangrijke verdachten doodgeschoten of vastgezet.

Vijftien

Bij de aanslag zijn inmiddels vijftien mensen omgekomen. Maandag werd bekend dat een man die dood werd gevonden in een auto officieel wordt aangemerkt als slachtoffer van de aanslag. Abouyaaqoub zou de man hebben doodgestoken en met zijn auto zijn gevlucht.