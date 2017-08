Dode man in auto is vijftiende slachtoffer aanslag Barcelona

Dat heeft de Catalaanse politie maandag laten weten.

Op de avond van de aanslag werd er melding gemaakt van een auto die zou zijn ingereden op een politiecontrolepost. In de auto werd een man dood aangetroffen, die zou zijn doodgeschoten door de politie. De autoriteiten ontkrachtten dat bericht.

De politie bevestigt nu dat de aanslagpleger de auto heeft gekaapt om weg te komen en de bestuurder heeft doodgestoken. Met de auto ramde de dader een politiepost en wist hij te ontkomen.

Het 34-jarige slachtoffer werd aangetroffen op de bijrijdersstoel. Het incident vond twee uur na de aanslag in Barcelona plaats.

Younes Abouyaaqoub wordt nu gezien als de bestuurder van de bestelwagen waarmee de aanslag in Barcelona werd gepleegd. Na het inrijden op willekeurige voetgangers op de Ramblas, vluchtte de verdachte te voet en naar nu blijkt ook met een auto.

Opsporingsbericht

De politie heeft maandag een opsporingsbericht verspreid met nieuwe foto's van Abouyaaqoub. Op de beelden is de 22-jarige man te zien in een shirt met donkerblauwe en witte strepen. De politie waarschuwt dat de man gevaarlijk en mogelijk gewapend is.

Maandag werd ook bevestigd dat een van de lichamen die werd gevonden tussen de restanten van een woning in Alcanar, toebehoort tot de imam Abdelbaki Es Satty. Hij zou de hoofdverantwoordelijke zijn voor de radicalisering van de jonge daders van de aanslagen in de Catalaanse steden. In Barcelona kwamen dertien mensen om het leven, in Cambrils werd een vrouw gedood.

De Spaanse politie onderzoekt de contacten die Es Satty had met leden van terroritische groep Islamitische Staat (IS) in België, Marokko en Frankrijk.

Het federaal parket in België zegt maandag dat de imam vorig jaar enkele maanden in België verbleef. De imam was tussen januari en maart 2016 in Vilvoorde. Hij probeerde daar tevergeefs aan het werk te gaan bij een moskee. Er zijn geen aanwijzingen dat er een verband is tussen Es Satty en de aanslagen in Brussel van maart 2016.

Explosie

In de woning in Alcanar werden explosieven gemaakt. Een dag voor de aanslag vond er door een ongeluk een explosie plaats waardoor drie mensen omkwamen. Een man raakte gewond en werd aangehouden.

De Catalaanse politie maakte zondag bekend dat de daders van de aanslagen al maanden in Alcanar bezig waren met de voorbereidingen voor hun terroritische daad.