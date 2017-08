Zoektocht verdachte aanslag Barcelona uitgebreid naar meerdere landen

Dat meldt Joaquim Forn, verantwoordelijk voor Binnenlandse Zaken in de Catalaanse regio maandag.

Zondag werd door de Catalaanse al gemeld dat Younes Abouyaaqoub zich mogelijk in Frankrijk bevindt. Hij is de laatste verdachte van de terroristische cel, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslag in Barcelona, waar men naar op zoek is. Onderzoekers gaan er vanuit dat de 22-jarige Marokkaan het voertuig bestuurde dat in Barcelona inreed op voetgangers, aldus een regeringsbron maandag. Dit wordt maandag formeel bevestigd.

Op de vraag van de Catalaanse radio of Abouyaaqoub inderdaad de chauffeur van de bestelbus is, antwoordde Forn, dat het het meest waarschijnlijke scenario is. "Alles wijst in die richting", aldus Forn. "Vandaag zullen we met bewijs komen die deze conclusie onderbouwt."

Doorzoekingen

Bij het onderzoek naar de aanslagen in Catalonië heeft de Spaanse politie opnieuw een woning in het noordoostelijke stadje Ripoll doorzocht. Daarbij zijn twee tassen en een doos met materiaal in beslag genomen.

Getuigen laten weten dat ze "lawaai" hoorden in de woning die door de politie werd doorzocht. Het is niet bekend of er mensen zijn aangehouden.

Een aantal verdachten van de aanslagen in Barcelona en Cambrils komt uit Ripoll. Onder hen was ook een imam. Hij zou de hoofdverantwoordelijke zijn voor de radicalisering van de jonge daders van de aanslagen in de Catalaanse steden.

Imam

De Spaanse politie onderzoekt de contacten die imam Abdelbaki Es Satty had met leden van terroritische groep Islamitische Staat (IS) in België, Marokko en Frankrijk. Politiebronnen zeiden tegen de krant El País dat hij vermoedelijk tijdens een van zijn reizen naar die landen is geradicaliseerd.

Uit het onderzoek van de politie blijkt dat Es Satty waarschijnlijk een van de drie personen is die kort voor de aanslagen is omgekomen door een explosie in een woning in Alcanar, ten zuiden van Barcelona.

De imam van Ripoll was in 2010 aangehouden in Ceuta, een Spaanse enclave in Noord-Afrika. wegens de smokkel van 12 kilo hasj. Hij belandde voor vier jaar in de gevangenis.

Alcanar

De Catalaanse politie maakte zondag bekend dat de daders van de aanslagen al maanden in Alcanar bezig waren met de voorbereidingen voor hun terroritische daad. Daar vond kort voor de aanslagen een explosie plaats. Vermoedelijk was het een ongeluk en veranderden de mannen daarna hun plannen voor het plegen van een aanslag.

Volgens de autoriteiten wilden de daders minstens één aanslag plegen. In een woning in Alcanar zijn meer dan honderd gasflessen gevonden, die volgens de politie waren bedoeld voor een nog grotere terroristische aanslag dan in Barcelona en Cambrils. Bij die aanslagen vielen veertien doden en meer dan honderd gewonden.

De Nederlandse man die gewond raakte in Barcelona, is uit het ziekenhuis ontslagen. De toestand van de twee vrouwelijke Nederlandse slachtoffers is onveranderd. Ze voelen zich wel elke dag weer een klein beetje beter, meldt een woordvoerder van de familie van de gewonden maandag.