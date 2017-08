Terroristen waren maanden bezig met voorbereidingen aanslagen Spanje

In het huis in Alcanar vond woensdag een zware ontploffing plaats.

Er werden meer dan honderd gasflessen gevonden die volgens de politie waren bedoeld voor een nog grotere terreuraanslag dan in Barcelona en Cambrils, waarbij veertien mensen werden gedood en 120 gewond raakten. In beide steden werd door terroristen met een voertuig ingereden op voetgangers.

In het onderzoek naar de aanslagen trof de politie de resten van een derde persoon aan in het ontplofte huis in Alcanar. Eerder had de politie in het huis al de resten gevonden van twee andere personen.

Een van hen is wellicht een imam uit het dorpje Ripoll, ongeveer honderd kilometer ten noorden van Barcelona, waar een aantal van de bij de aanslagen betrokken terroristen woonden.

Imam

De imam uit Ripoli verbleef enige tijd in het Belgische Vilvoorde. Dat stelt de burgemeester van de stad, vlakbij Brussel. Abdelbaki Es Satty, zoals de imam heet, was "zeker van januari tot maart vorig jaar" in de Brusselse randgemeente.

Spaanse media schreven zondag dat de imam de laatste jaren zowel in Vilvoorde als in het dorp Diegem verbleef. De Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie zegt dat de imam niet bekend is bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Hij heeft dus nooit een Belgische verblijfskaart aangevraagd of gekregen.

Voortvluchtig

De Catalaanse politie liet zondag weten nog op zoek te zijn naar één persoon die betrokken zou zijn bij de aanslag in Barcelona. Het gaat om de 22-jarige voortvluchtige Marokkaan Younes Abouyaaqoub.

Hij heeft volgens de politie het busje in Barcelona mogelijk bestuurd. Eerst werd de 17-jarige Moussa Oukabir daarvan verdacht, maar daar kwam de Spaanse politie later op terug. Oukabir is om het leven gekomen tijdens de antiterreurdaad in Cambrils. Abouyaaqoub is mogelijk naar Frankrijk uitgeweken.