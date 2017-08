'Resten derde persoon gevonden in ontploft huis Alcanar'

Dat melden verschillende Spaans media zondag.

In het huis in Alcanar vond woensdag een zware ontploffing plaats. Er werden meer dan honderd gasflessen gevonden die volgens de politie waren bedoeld voor een nog grotere terreuraanslag.

Eerder had de politie in het huis al de resten gevonden van twee andere personen. Een van hen is wellicht een imam uit het dorpje Ripoll, ongeveer honderd kilometer ten noorden van Barcelona, waar een aantal van de terroristen woonden.

Intussen is er nog altijd geen spoor van de 22-jarige voortvluchtige Marokkaan Younes Abouyaaqoub. Hij is mogelijk naar Frankrijk uitgeweken.

Oproep tot overgave

De moeder van Abouyaaqoub heeft haar zoon opgeroepen zich over te geven. Hij moet zichzelf aangeven bij de politie, citeert het nieuwsportaal van de Catalaanse radiozender Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio op Twitter de vrouw.

Tijdens een bijeenkomst zaterdagavond voor het gemeentehuis van Ripoll distantieerden ongeveer veertig familieleden en kennissen van de verdachten zich van de terreuraanslagen. Ze droegen posters met de woorden: ''Niet in onze naam''.

De Catalaanse politie onderzoekt momenteel volgens verschillende mediaberichten of de imam de leider van de terroristische cel was. Een neef van de hoofdverdachte zei, volgens de Catalaanse radiozender, met vele inwoners van Ripoll te vermoeden, dat de imam iets te maken had met de toenemende radicalisering van de jonge mannen.

Zaterdagmorgen doorzocht de politie de woning van de imam in Ripoll op DNA-sporen.