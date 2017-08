'Resten derde persoon gevonden in ontploft huis Alcanar'

Dat melden verschillende Spaans media zondag.

In het huis in Alcanar vond woensdag een zware ontploffing plaats. Er werden meer dan honderd gasflessen gevonden die volgens de politie waren bedoeld voor een nog grotere terreuraanslag dan in Barcelona en Cambrils, waarbij veertien mensen werden gedood en 120 gewond raakten. In beide steden werd door terroristen met een voertuig ingereden op voetgangers.

Eerder had de politie in het huis al de resten gevonden van twee andere personen. Een van hen is wellicht een imam uit het dorpje Ripoll, ongeveer honderd kilometer ten noorden van Barcelona, waar een aantal van de bij de aanslagen betrokken terroristen woonden.

De Catalaanse politie liet zondag weten nog op zoek te zijn naar één persoon die betrokken zou zijn bij de aanslag in Barcelona. Het gaat om de 22-jarige voortvluchtige Marokkaan Younes Abouyaaqoub. Hij heeft volgens de politie het busje in Barcelona mogelijk bestuurd. Eerst werd de 17-jarige Moussa Oukabir daarvan verdacht, maar daar kwam de Spaanse politie later op terug. Oukabir is om het leven gekomen tijdens de antiterreurdaad in Cambrils. Abouyaaqoub is mogelijk naar Frankrijk uitgeweken.

Oproep tot overgave

De moeder van Abouyaaqoub heeft haar zoon opgeroepen zich over te geven. Hij moet zichzelf aangeven bij de politie, citeert de Catalaanse radiozender Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio op Twitter de vrouw.

Na de antiterreuractie in Cambrils werden na een klopjacht vier verdachten gearresteerd. Tijdens een bijeenkomst zaterdagavond voor het gemeentehuis van Ripoll distantieerden ongeveer veertig familieleden en kennissen van de verdachten zich van de terreuraanslagen. Ze droegen posters met de woorden: ''Niet in onze naam''.

De Catalaanse politie onderzoekt momenteel volgens verschillende mediaberichten of de imam de leider van de terroristische cel was. Een neef van de hoofdverdachte zei, volgens de Catalaanse radiozender, met vele inwoners van Ripoll te vermoeden, dat de imam iets te maken had met de toenemende radicalisering van de jonge mannen.

Zaterdagmorgen doorzocht de politie de woning van de imam in Ripoll op DNA-sporen.

Herdenkingsdienst

In de bekende basiliek Sagrada Família in Barcelona vond zondagochtend een herdenkingsdienst plaats waarbij de aanslagen werden herdacht. Bij de mis waren onder andere de Spaanse koning Felipe VI en premier Mariano Rajoy aanwezig.

De mis werd geleid door de aartsbisschop van Barcelona, Juan José Omella. De herdenking begon rond 10 uur met plechtige orgelmuziek.

Demonstratie

Barcelona wil komende zaterdag met een grote demonstratie protesteren tegen terrorisme en extremistisch geweld. Burgemeester Ada Colau en de Catalaanse regionale president Carles Puigdemont hebben deze oproep aan de burgers van de stad gedaan, meldde de krant La Vanguardia zondag.

De demonstratie begint om 18.00 uur en eindigt op de Plaza de Catalunya, van waar een terrorist met een bestelwagen het voetgangersgebied opreed.