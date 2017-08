Extra controles na aanslagen leiden tot lange files bij grens Spanje

Zondag staat vanuit Spanje richting Frankrijk een file van 11 kilometer, meldt de VerkeersInformatieDienst (VID). Volgens een woordvoerder is de file veroorzaakt door wegwerkzaamheden in combinatie met strengere grenscontroles na de aanslag in Barcelona. Het hoogtepunt van de file werd zondag tussen 12.00 en 14.00 uur verwacht.

Ook op de N-152 bij Puigcerdá staat een kleine file voor de grens naar Frankrijk en op de N-20 in Frankrijk naar Spanje bij Bourg-Madame. Verder staat er een lichte file op de AP-8 naar de A63 en andersom tussen de Spaanse-Franse grens. Tot slot, ook een kleine file op de grens bij Frontera del Portalet in beide richtingen.

Vrijdag waarschuwden de verkeersdiensten al dat Nederlandse vakantiegangers die terugrijden uit Spanje rekening moeten houden met lange wachttijden. Tijdens verscherpte grenscontroles worden alle auto's één voor één gecontroleerd.

Dreigingsniveau

De Spaanse autoriteiten hebben het dreigingsniveau niet verhoogd na de aanslagen in Barcelona en Cambrils. Het dreigingsniveau blijft ingeschaald op niveau 4, één niveau onder het maximale dreigingsniveau.

Volgens de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken, Juan Ignacio Zoido, is er geen sprake van een "acute dreiging" in het land. De cel die de terroristische aanslagen pleegde in Barcelona en Cambrils, is volgens de overheid volledig ontmanteld.

Wel wordt de bewaking op toeristische trekpleisters geïntensiveerd. "We zullen erop toezien dat op elke aparte locatie de juiste maatregelen worden getroffen", zei Zoido.