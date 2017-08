Spanje verhoogt dreigingsniveau niet na twee aanslagen

Volgens de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken, Juan Ignacio Zoido, is er geen sprake van een "acute dreiging" in het land. De cel die de terroristische aanslagen pleegde in Barcelona en Cambrils, is volgens de overheid volledig ontmanteld.

Wel wordt de bewaking op toeristische trekpleisters geïntensiveerd. "We zullen erop toezien dat op elke aparte locatie de juiste maatregelen worden getroffen", zei Zoido.

De Catalaanse politie is het niet eens met uitspraken van de landelijke overheid dat de terroristische groep die in Barcelona en Cambrils aanslagen pleegde, is opgerold. Twee of drie verdachten worden nog gezocht. Zolang die niet gevonden zijn, kan de regering niet spreken van een verslagen terreurcel, vindt zowel de politie als de Catalaanse regering. "Wij laten het weten, wanneer we de cel hebben opgerold," aldus de politie.

Op donderdagmiddag reed een busje in op publiek op de Ramblas, een populaire winkelstraat in het centrum van Barcelona. Bij de aanslag in Barcelona vielen dertien doden. Enkele uren na die aanslag werden ook in het kustplaatsje Cambrils personen op straat aangereden.

Daders

Bij een antiterreuractie die volgde op het incident in Cambrils, werden de daders van de aanslag in Cambrils in ieder geval gedood. Vijf terroristen kwamen bij de politieactie om het leven.

De Spaanse autoriteiten hebben vrijdag gezegd een groep van acht tot elf personen verantwoordelijk te houden voor de twee aanslagen in Barcelona en Cambrils. Ze behoorden allemaal tot één terreurcel, zo denkt de politie.

De Spaanse politie zoekt dus nog naar andere personen. Zo wordt er nog altijd uitgekeken naar de bestuurder van het busje waarmee de aanslag in Barcelona gepleegd werd. De politie sprak eerder het vermoeden uit dat de chauffeur van het busje, de 17-jarige Moussa Oukabir, om het leven was gekomen tijdens de antiterreurdaad in Cambrils, maar kwam hier later op terug.

Moussa Oukabir zou wel tot de vijf doden behoren, maar de politie is er niet zeker meer van dat hij ook daadwerkelijk de bestuurder van het busje in Barcelona was. Daarom wordt er volgens Spaanse media door de politie nu ook uitgegekeken naar een 22-jarige man van Marokkaanse komaf die nog steeds in leven en op de vlucht is. De politie zou er rekening mee houden dat hij het busje heeft bestuurd.

Andere verdachten

Naast de vijf personen die tijdens de antiterreuractie in Cambrils om het leven zijn gebracht, pakte de politie nog vier andere verdachten op vanwege vermeende betrokkenheid bij de aanslagen. De vier gearresteerden zijn van Marokkaanse en Spaanse komaf.

Geen van de verdachten is eerder in verband gebracht met terroristische activiteiten. Wel hebben zij een crimineel verleden en is duidelijk dat ze allemaal woonachtig zijn in de omgeving van Barcelona. Eén verdachte is inmiddels weer op vrije voeten.

Slachtoffers

Het aantal dodelijke slachtoffers liep vrijdag op naar veertien, nadat een vrouw in Cambrils overleden was aan haar verwondingen. De andere dertien personen zijn donderdag om het leven gekomen.

Volgens de hulpdiensten liggen in totaal nog 54 slachtoffers van de aanslagen in ziekenhuizen. Vijftig van hen raakten gewond bij de aanslag in Barcelona, de andere vier in Cambrils. Twaalf slachtoffers verkeren nog in kritieke toestand.

Het Spaanse koningspaar heeft zaterdag een bezoek gebracht aan de twee ziekenhuizen waar de meeste slachtoffers liggen. Voordat ze de slachtoffers bezochten, spraken artsen en verpleegkundigen met hen over de behandeling van de gewonden.