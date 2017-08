Verdachte Oukabir onder doden antiterreuractie Cambrils

Na identificatie van het lichaam is men zeker dat het gaat om Moussa Oukabir, een Spanjaard van Marokkaanse afkomst. Hij heeft waarschijnlijk het paspoort van zijn broer gebruikt om de bestelbus te huren. Oukabir zou in de stad Girona hebben gewoond.

De Spaanse politie heeft daarnaast echter ook gemeld, dat ze er niet zo zeker meer van zijn dat Oukabir daadwerkelijk de bestuurder van het busje was. Deze optie wordt niet geheel uitgesloten, maar de zoektocht naar een eventuele andere bestuurder, is ook nog altijd gaande.

De Spaanse politie stelt dat een groep van acht tot elf personen verantwoordelijk is voor de twee aanslagen in Barcelona en Cambrils.

Er is nog maar een van de huidige verdachten op vrije voeten, liet de politie vrijdagavond weten.

Vijf van de verdachten kwamen om het leven bij een antiterreuractie in Cambrils. Vier andere verdachten zijn gearresteerd na klopjachten van de politie. De vier gearresteerden zijn van Marokkaanse en Spaanse komaf.

Drie verdachten zijn van Marokkaanse komaf, onder wie de broer van Oukabir, en werden aangehouden in Ripoll, zo'n honderd kilometer ten noorden van Barcelona.

De groep zou eigenlijk van plan zijn geweest een of meerdere grotere aanslagen uit te voeren met explosieven, zei de Catalaanse politiechef Josep Lluis Trapero vrijdag.

Het dodental van de aanslagen in Barcelona en Cambrils is ondertussen opgelopen naar veertien. Vrijdag overleed een vrouw aan verwondingen die ze opliep nadat het busje waarmee de terroristen in Cambrils op de vlucht waren, haar geschept had.

Alcanar

De vierde verdachte die door de politie is opgepakt, is een Spanjaard. Zijn arrestatie volgde op een explosie in een woning in Alcanar waar waarschijnlijk explosieven werden geprepareerd. Het was waarschijnlijk de bedoeling dat die bij de aanslag in Barcelona werden gebruikt.

De politie doet nog steeds onderzoek in de woning. Er zijn al verschillende gasflessen aangetroffen, waarmee bommen kunnen worden gemaakt. Een bewoner werd woensdag dood aangetroffen, een andere belandde gewond in het ziekenhuis.

De politie was volgens de krant El País vrijdag met behulp van een robot op zoek naar mogelijk achtergebleven explosieven, toen ze op nog een zwaar verminkt lijk stuitten.

Ook alle voertuigen die betrokken zijn bij de incidenten in Barcelona en Cambrils worden momenteel onderzocht door de politie. Verdere mededelingen kon de politie hier nog niet over doen.

Geen van de verdachten is eerder in verband gebracht met terroristische activiteiten. Wel hebben zij een crimineel verleden en is duidelijk dat ze allemaal woonachtig zijn in de omgeving van Barcelona.

Slachtoffers

Autoriteiten in Spanje maakten vrijdag ook bekend dat er in totaal honderddertig mensen gewond geraakt zijn, onder wie drie Nederlanders. Zeventien gewonden verkeren nog in kritieke toestand. De doden en gewonden komen uit 34 verschillende landen, melden de Spaanse hulpdiensten.

Onder de slachtoffers bevinden zich onder andere Duitsers, Spanjaarden, Fransen, Marokkanen, Amerikanen, Britten, Hongaren, Egyptenaren, Cubanen, Italianen, Ieren, Canadezen, Turken, Venezolanen en Australiërs.

De Nederlandse slachtoffers verkeren buiten levensgevaar.