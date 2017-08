'Acht personen bereidden aanslag Barcelona voor', dodental naar veertien

Volg alle laatste ontwikkelingen in ons liveblog

Als gevolg van de aanslag, waarbij het busje inreed op mensen op de drukke straat Ramblas, vielen uiteindelijk dertien doden. Ook raakten zeker honderd mensen gewond, onder wie drie Nederlanders.

Na de aanslag volgde een klopjacht van de Spaanse politie op de verdachten. Enkele uren later werden in de Catalaanse kustplaats Cambrils vijf terroristen gedood bij een antiterreuractie. Bij de actie raakten zes burgers en één politieagent gewond, toen het voertuig van de terroristen op mensen inreed. Spaanse hulpdiensten melden dat een vrouw vrijdag als gevolg van de aanval is overleden aan haar verwondingen. Het totaal aantal slachtoffers komt daarmee op veertien.

Of het om geplande aanval ging of dat de terroristen op de vlucht voor de politie op de mensen zijn ingereden is niet geheel duidelijk. De mannen werden doodgeschoten toen zij hun auto uitstapten. Ze droegen bomgordels die na onderzoek nep bleken te zijn.

Vermoed wordt dat de vijf gedode terroristen in Cambrils tot dezelfde terroristische cel behoren als de aanslagplegers in Barcelona. Met hun dood is mogelijk een andere aanslag voorkomen, zo stelt de Spaanse politie.

Explosie

Naast de aanslag in Barcelona en de antiterreuractie in Cambrils vond in de nacht van woensdag op donderdag ook een explosie plaats in een woning in de stad Alcanar. In het huis werden explosieven gemaakt van gasflessen.

De ontploffing zou zijn ontstaan bij het prepareren van de explosieven. Eén persoon kwam om het leven en een tweede persoon raakte gewond. Hij is aangehouden. Ook zij worden gerekend tot de groep van acht.

Ook hier ziet de politie een verband met de aanslag in Barcelona. Autoriteiten denken dat hier de explosieven werden gemaakt die gebruikt zouden worden bij de aanslag op de Ramblas.

Verdachten

De politie in Spanje heeft naast de vijf terroristen die gedood zijn, inmiddels ook drie mensen aangehouden voor betrokkenheid bij aanslag in Barcelona. Onder de drie arrestanten zijn een Spanjaard en een Marokkaan.

De Spanjaard en de Marokkaan werden gearresteerd in respectievelijk Alcanar en Ripoll. De nationaliteit van de laatste verdachte is nog niet bekend. Ook hij werd aangehouden in Ripoll.

Het paspoort van de reeds gearresteerde Marokkaan is namelijk gebruikt om de bestelbus te huren, maar hij zou in zijn verhoor hebben gezegd dat zijn identiteitsbewijs mogelijk is gestolen door zijn jongere broer die erg op hem lijkt.

De politie is daarom een zoektocht gestart naar deze 18-jarige jongen die wordt gezien als de chauffeur van de bestelbus. De bestuurder vluchtte na de aanslag te voet en is sindsdien spoorloos.

Nationale rouw

Naar aanleiding van de aanslag in Barcelona en de situatie in Cambrils heeft de Spaanse premier Mariano Rajoy drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Heel Spanje leeft mee met de slachtoffers en hun familie, aldus Rajoy. Hij stelde: "Terroristen zullen nooit een verenigd volk overwinnen dat de vrijheid verkiest boven barbaarsheid''.

Nederlanders

Volgens minister Koenders van Buitenlandse Zaken verkeren de Nederlanders die getroffen zijn door de aanslag in Barcelona, buiten levensgevaar. De Nederlandse ambassadeur heeft hen een bezoek gebracht.

Ook zei minister Koenders vrijdag dat het reisadvies voor Spanje voorlopig niet aangepast wordt.