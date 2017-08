Opnieuw verdachte opgepakt in verband met aanslag Barcelona

Dit heeft de Catalaanse politie op Twitter naar buiten gebracht. De identiteit van de verdachte is nog niet bekend.

Donderdagavond zijn een Marokkaan en een Spanjaard opgepakt in verband met de aanslag. Geen van beiden zou achter het stuur hebben gezeten van de bestelbus die donderdag in Barcelona op voetgangers inreed. De chauffeur wordt nog gezocht. ​

Een van de drie verdachten werd gearresteerd in Alcanar. Daar viel in de nacht van woensdag op donderdag een dode bij een explosie in een huis. In de woning werden explosieven gemaakt, die te vroeg ontploften. Mogelijk wilden de verdachten deze gebruiken bij de aanslag in Barcelona een dag later.

Broer

De politie onderzoekt of de jongere broer van een man die eerst als verdachte van de aanslagen werd aangemerkt, betrokken was bij het bloedbad in Barcelona. Driss Oukabir meldde zich bij de politie nadat zijn foto was verspreid. Zelf was hij tijdens de aanslag in zijn woonplaats Ripoll.

Volgens de man is zijn identiteitsbewijs, waarmee de bus is gehuurd, mogelijk gestolen door zijn 18-jarige broer Moussa. Die zou erg veel op hem lijken. Volgens Spaanse media is Moussa in beeld als de mogelijke bestuurder van het busje.

Spaanse media melden ook dat Moussa twee jaar geleden via sociale media heeft opgeroepen tot geweld tegen niet-moslims. Op de vraag wat hij zou doen als hij de wereld zou leiden, antwoordde hij: ''Alle ongelovigen doden en alleen moslims de religie laten belijden.''

De krant El País heeft de hand gelegd op de politiecommunicatie tijdens de aanslag. De agent die de aanval meldde, omschreef de bestuurder van de bus. Die zou 1,70 meter zijn en een wit shirt met blauwe strepen hebben gedragen.

Aanslagen

Bij de aanslag op de populaire Ramblas in Barcelona kwamen donderdag dertien mensen om het leven. Daarnaast raakten meer dan honderd mensen gewond, onder wie drie Nederlanders. Vrijdagochtend liggen nog meer dan honderd mensen in het ziekenhuis.

Enkele uren later werden in de Catalaanse kustplaats Cambrils vijf vermoedelijke terroristen gedood. Bij de antiterreuractie waarmee een nieuwe aanslag zou zijn gestopt, raakten zeven mensen gewond. De bomgordels die de terreurverdachten droegen en later gecontroleerd tot ontploffing werden gebracht, bleken achteraf nep te zijn.

Volgens de Spaanse politie is er een verband tussen beide aanslagen. De politie denkt ook dat er een link is met een explosie in een woning in Alcanar waar explosieven werden gemaakt.

Na de aanslagen in Barcelona en het voorkomen van vermoedelijk nog een aanslag, heeft de Spaanse premier Mariano Rajoy drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Heel Spanje leeft mee met de slachtoffers en hun familie, aldus Rajoy. Hij stelde: ''Terroristen zullen nooit een verenigd volk overwinnen dat de vrijheid verkiest boven barbaarsheid''.