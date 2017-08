Vijf terroristen met bomgordels gedood tijdens antiterreuractie in Spaanse kustplaats

De politie in Catalonië heeft bevestigd dat de terroristen bomgordels droegen en bezig waren met een nieuwe terroristische aanslag. Ze wilden mogelijk op mensen inrijden die over straat liepen in een voetgangersgebied in de haven van de kustplaats. Vier terroristen werden dood, een vijfde overleed later aan zijn verwondingen.

De Catalaanse hulpdiensten melden dat bij de politieactie zes burgers en een agent gewond zijn geraakt. Een gewonde ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Na afloop van de schietpartij heeft de explosievendienst meerdere explosieven gecontroleerd tot ontploffing gebracht.

Mensen die in Cambrils zijn, dat in de buurt ligt van de populaire vakantiebestemming Salou, werd door de lokale autoriteiten opgeroepen binnen te blijven. De politie liet rond 3.00 uur weten de situatie onder controle te hebben.

Barcelona

Het is nog onduidelijk of er een verband is met de aanslag op voetgangers in het centrum van Barcelona, op donderdagmiddag. Daarbij werden dertien mensen gedood toen een bestelbus inreed op voetgangers op de Ramblas. Zeker honderd anderen raakten gewond, waaronder drie Nederlanders.

Donderdagavond zijn een Marokkaan en een Spanjaard opgepakt in verband met de aanslag. De Spanjaard zou afkomstig zijn uit het Noord-Afrikaanse enclave Melilla. Geen van beiden zou achter het stuur hebben gezeten van het bestelbusje. De politie in Catalonië is nog steeds op zoek naar de bestuurder.

Alcanar

Een van de verdachten werd opgepakt in Alcanar, in het zuiden van Catalonië. Daar viel in de nacht van woensdag op donderdag een dode bij een explosie in een huis. De politie meldt dat die explosie verband houdt met de aanslag in Barcelona, en dat in de woning explosieven werden gemaakt met gebruik van gasflessen, die te vroeg ontploften.

De politie stelt dat er een verband is tussen de gebeurtenissen in Alcanar, Barcelona en Cambrils.