Vijf terroristen gedood tijdens antiterreuractie in Spaanse kustplaats

Aanvankelijk meldde de politie dat de terroristen bomgordels droegen, maar die bleken later nep. Volgens Spaanse media werden vier terroristen gedood toen ze uit hun auto stapten en weg wilden rennen. Een vijfde overleed later aan zijn verwondingen.

De terroristen hadden voordat ze wegrenden met hun auto slachtoffers gemaakt onder voetgangers in het gebied. Hulpdiensten melden dat zes burgers en een agent gewond zijn geraakt. Eén van de gewonden ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De politie laat weten dat er een verband bestaat tussen de gebeurtenissen in Cambrils en de terroristische aanslag in Barcelona eerder op donderdag.

Barcelona

In Barcelona vielen dertien doden toen donderdagavond op de Ramblas in het toeristencentrum met een busje werd ingereden op publiek. Ook raakten zeker honderd mensen gewond, onder wie drie Nederlanders. Een Belgische vrouw kwam om. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn er Duitsers, Spanjaarden, Fransen, Hongaren, Macedoniërs, Cubanen, Italianen, Ieren, Canadezen, Argentijnen, Venezolanen en Australiërs onder de slachtoffers.

Donderdagavond zijn een Marokkaan en een Spanjaard opgepakt in verband met de aanslag. De Spanjaard zou afkomstig zijn uit de Noord-Afrikaanse enclave Melilla. Geen van beiden zou achter het stuur hebben gezeten van het bestelbusje. De politie in Catalonië is nog steeds op zoek naar de bestuurder.

Ook werd er in een voorstadje aan de westkant van Barcelona een man doodgeschoten. De man reed bij een controlepunt in op twee agenten. Of hij iets met de gebeurtenissen in Barcelona en Cambrils te maken had is onduidelijk.

Alcanar

Een van twee verdachten werd opgepakt in Alcanar, in het zuiden van Catalonië. Daar viel in de nacht van woensdag op donderdag een dode bij een explosie in een huis. In de woning werden explosieven gemaakt, die te vroeg ontploften. Mogelijk wilden de verdachten deze gebruiken bij de aanslag in Barcelona een dag later.

Vrijdagochtend is een derde verdachte opgepakt door de Spaanse politie in het plaatsje Ripoll.

Nationale rouw

Na de aanslagen in Barcelona en Cambrils heeft de Spaanse premier Mariano Rajoy drie dagen van nationale rouw afgekondigd.

Rajoy reisde direct na de aanslagen naar Barcelona en zei dat de stad was "geraakt door jihadistisch terrorisme net als andere steden in de wereld''. Hij voegde daaraan toe: "Terroristen zullen nooit een verenigd volk overwinnen dat de vrijheid verkiest boven barbaarsheid. Heel Spanje leeft mee met de slachtoffers en hun familie.''

Het Spaanse koningshuis verklaarde via Twitter dat vrijdag een minuut stilte in acht wordt genomen op het Plaza de Catalunya, in de buurt van het gebied in Barcelona waar donderdagavond een busje inreed op voetgangers. Dat gebeurt volgens de zender RTVE om 12.00 uur. Sommige Catalaanse gemeenten melden via Twitter dat ze niet één maar vijf minuten stil willen zijn.