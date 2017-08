Achtergrond: Dit weten we over de aanslag in Barcelona

Een bestelbus rijdt donderdag aan het einde van de middag in op voetgangers op de Ramblas.

De Ramblas is een drukke promenade die erg populair is onder toeristen. De weg is circa een kilometer lang en loopt van het centrum van de stad tot aan de zee. Bij de aanslag vallen dertien doden en meer dan honderd gewonden. Onder de gewonden zijn drie Nederlanders. Zij zijn buiten levensgevaar.

De doden en gewonden komen uit 34 verschillende landen. Onder de slachtoffers bevinden zich onder anderen Duitsers, Spanjaarden, Fransen, Amerikanen, Britten, Hongaren, Macedoniërs, Cubanen, Italianen, Ieren, Canadezen, Argentijnen, Venezolanen, en Australiërs.

De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken, Joaquim Forn, zegt kort na de aanslag in een verklaring dat het "heel goed mogelijk" is dat het dodental zal stijgen omdat er meerdere "zeer ernstig" gewonden zijn.

Na de aanslag in Barcelona volgt een klopjacht van de Spaanse politie op de verdachten.



Enkele uren later worden in de Catalaanse kustplaats Cambrils, 120 kilometer van Barcelona, vijf terroristen gedood bij een antiterreuractie.

De terroristen maken voordat ze worden doodgeschoten, met een auto slachtoffers onder voetgangers in het gebied. Hulpdiensten melden dat zes burgers en een agent gewond zijn geraakt. Eén van de gewonden overlijdt vrijdag aan haar verwondingen.



Het totaal aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van de gebeurtenissen in Spanje, komt daarmee op veertien.

Een groep van acht tot elf personen wordt verantwoordelijk gehouden voor de aanslagen in Spanje, vier verdachten zijn opgepakt na klopjachten van de politie.



De vier verdachten zijn van Marokkaanse en Spaanse komaf. Het paspoort van een van de verdachten, Driss Oukabir, is gebruikt om de bestelbus te huren waarmee de aanslag in Barcelona is uitgevoerd. Hij ontkent betrokkenheid en zegt dat zijn identiteitsbewijs is gestolen, mogelijk door zijn broer.

De politie is lange tijd op zoek naar deze 17-jarige jongen, Moussa Oukabir, die wordt gezien als de chauffeur van de bestelbus. Volgens Spaanse media is na identificatie van de lichamen van de gedode terroristen gebleken dat een van hen Moussa Oukabir is. Hij vluchtte na de aanslag in Barcelona te voet.

De bende zou vanuit de plaats Alcanar, ten zuiden van Barcelona, de aanslagen hebben voorbereid. Dat is ook de plaats waar in de nacht van woensdag op donderdag een explosie in een huis plaatsvindt.



De politie doet groot onderzoek in het huis in Alcanar. De arrestatie van de vierde verdachte, een Spanjaard, volgt op de explosie in de woning, waar door de terroristen explosieven werden geprepareerd. Het was waarschijnlijk de bedoeling dat bij de aanslag in Barcelona ook explosieven zouden worden gebruikt.

Er zijn verschillende gasflessen aangetroffen waarmee bommen werden gemaakt. De politie gaat er van uit dat de terroristen al langer bezig waren met de voorbereiding van de aanslag in Barcelona en mogelijk een nog grotere aanslag wilden plegen.

Alle verdachten zijn niet eerder in verband gebracht met terroristische activiteiten. Wel hebben zij een crimineel verleden en is duidelijk dat ze allemaal woonachtig zijn in de omgeving van Barcelona.



De woning in Alcanar, 200 kilometer ten zuidwesten van Barcelona:

De Spaanse premier kondigt drie dagen van nationale rouw af.



Rajoy reist direct na de aanslagen naar Barcelona en zegt dat de stad is "geraakt door jihadistisch terrorisme, net als andere steden in de wereld''. Hij voegt daaraan toe: "Terroristen zullen nooit een verenigd volk overwinnen dat de vrijheid verkiest boven barbaarsheid. Heel Spanje leeft mee met de slachtoffers en hun familie.''



Op meerdere plaatsen in Spanje wordt vrijdag om 12.00 uur een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de aanslagen van donderdag en vrijdag.

In Barcelona zijn duizenden mensen, minister-president Mariano Rajoy, leden van de Spaanse regering, koning Felipe en andere hoogwaardigheidsbekleders bijeengekomen voor een plechtigheid.

Na de minuut stilte is er een minutenlang applaus en roepen veel mensen de leuze "No tinc por'', Catalaans voor "Wij zijn niet bang.''