Politiek reageert geschokt op aanslag Spanje

"Pijn in mijn hart naar aanleiding van het nieuws uit Barcelona. Dit is een tijd om rustig te blijven en de instructies van de politie te volgen", schreef de Spaanse parlementsvoorzitter Carme Forcadell op Twitter.

De Nederlandse premier Mark Rutte schreef op Facebook: "Afschuwelijke beelden vanaf de Ramblas in Barcelona na een laffe aanslag tegen onschuldige mensen. Een zwarte dag op een plek waar veel mensen uit de hele wereld samenkomen. Onze gedachten zijn bij de vele slachtoffers en gewonden. We volgen de zaak op de voet. En Nederland staat klaar als hulp nodig is."

Europa

''Met diepe zorg en beklemming heb ik kennisgenomen van de terroristische aanval die het hart van Barcelona vanmiddag heeft geraakt’’, reageerde Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.

De Luxemburger condoleert de families en geliefden van de slachtoffers, premier Rajoy en het Spaanse volk. ''We zullen ons nooit laten intimideren door dergelijke barbaarse daden'', zegt hij in een verklaring.

EU-president Donald Tusk sprak ook van een lafhartige aanval. ''Heel Europa staat zij aan zij met Barcelona’’, twitterde hij. Voorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani liet weten dat zijn hart bij de slachtoffers en hun families is.

VS

De Amerikaanse president Donald Trump schreef op hetzelfde sociale medium: "De Verenigde Staten veroordelen de terroristische aanval in Barcelona, Spanje, en zullen alles doen wat nodig is om te helpen. Blijf taai en sterk, we houden van jullie!"

Zijn minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, zei tijdens een persconferentie: "Terroristen overal ter wereld moeten weten dat de VS en onze bondgenoten vastbesloten zijn jullie op te sporen en te berechten."

Ook de regeringen van Rusland en Mexico spraken hun onvoorwaardelijke steun uit aan de slachtoffers en autoriteiten.

Nederland

''Weerzinwekkend geweld in Barcelona, symbool van vrijheid. Ideaal van verdraagzaamheid lijkt nu weerloos, maar zal alle waanzin overwinnen", twitterde D66-leider Alexander Pechtold in reactie op de aanslag in de Spaanse stad.

Ook andere politieke leiders laten zich in soortgelijke bewoordingen uit. ''Vreselijk. Weer een aanslag, weer al dat leed en al dat verdriet. We leven mee met alle gewonden en wensen de nabestaanden kracht en sterkte'', aldus SP-voorman Emile Roemer.

''Afschuwelijke daad van terreur in Barcelona die zoveel mensen treft", laat Sybrand van Haersma Buma van het CDA weten. Zijn collega Gert-Jan Segers van de ChristenUnie drukt zich in soortgelijke bewoordingen uit. ''Een mooie zomerdag in Barcelona is veranderd in een donkere tragedie. Dit kwaad went nooit. Ik leef mee en bid voor gewonden en nabestaanden.'' Voorzitter Khadija Arib van de Tweede Kamer spreekt op Twitter van ''verschrikkelijk nieuws uit Spanje".