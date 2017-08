Minstens dertien doden en honderd gewonden na aanslag Barcelona

De politie in Catalonië is nog steeds op zoek naar de bestuurder van de bestelbus, en beschouwt het incident als een terroristische aanslag. Het crisiskabinet is bijeengeroepen om de situatie te monitoren en waar nodig in te grijpen. Islamitische Staat (IS) heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat drie Nederlanders gewond zijn geraakt. Ze zijn buiten levensgevaar en hebben contact gehad met hun familie. Ze zijn overgebracht naar een ziekenhuis.

Ramblas

Het witte busje reed in volle vaart een voetgangersgebied op de Ramblas op. Dat is een bekende straat die loopt vanaf het centrum tot aan de zee. De straat is populair onder toeristen. Vijftien van de ruim honderd gewonden zijn er ernstig aan toe. De gewonden liggen verspreid over vijftien ziekenhuizen in de omgeving.

Volgens eerdere berichten volgde na de aanslag op de Ramblas een gijzeling in een Turks restaurant in het centrum. De Catalaanse politie maakte later bekend dat er echter geen verdachten werden aangetroffen op de locatie.

Dodental

De minister van Binnenlandse Zaken, Joaquim Forn, zei in een verklaring dat het "heel goed mogelijk" is dat het dodental van de aanslag zal stijgen omdat er meerdere personen "zeer ernstig" gewond zijn geraakt.

Naast slachtoffers van Spaanse afkomst zijn er ook slachtoffers uit Argentinië, Australië, België, Canada, Cuba, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Macedonië en Venezuela te betreuren.

Verdachten

De politie vond later op de dag een tweede busje, dat mogelijk werd gebruikt door de verdachten als vluchtwagen. Het voertuig werd aangetroffen in het Catalaanse stadje Vic, op ongeveer zeventig kilometer afstand van Barcelona. Het is nog onduidelijk hoeveel daders betrokken waren bij de aanslag.

Donderdagavond zijn een Marokkaan en een Spanjaard opgepakt in verband met de aanslag. De Spanjaard zou afkomstig zijn uit het Noord-Afrikaanse enclave Melilla. Geen van beiden zou achter het stuur hebben gezeten van het bestelbusje.

Een van deze verdachten werd opgepakt in Alcanar, in het zuiden van Catalonië. Daar viel in de nacht van woensdag op donderdag een dode bij een explosie in een huis. De politie meldt dat in de woning explosieven werden gemaakt met gebruik van gasflessen, die te vroeg ontploften.



Vrijdagochtend werd een derde verdachte opgepakt in het plaatsje Ripoll.



'Verdachte doodgeschoten'

De politiewoordvoerder bevestigde ook dat in een voorstadje aan de westkant van Barcelona een man is doodgeschoten die twee agenten aanreed die hem wilden aanhouden. De man gaf gas toen de politie hem wilde controleren bij een controlepunt in Sant Just Desvern, dat werd opgezet rondom de stad na de aanslag.

De politie kon de verdachte iets verderop tot stoppen dwingen, waarna een schietpartij volgde. Er is geen bewijs dat de persoon iets te maken had met de terreurdaad in het centrum.

Mark Rutte

De Nederlandse minister-president Mark Rutte schreef op Facebook: "Afschuwelijke beelden vanaf de Ramblas in Barcelona na een laffe aanslag tegen onschuldige mensen. Een zwarte dag op een plek waar veel mensen uit de hele wereld samenkomen."



Rutte schreef verder dat de Nederlandse regering de situatie in de gaten houdt en klaarstaat om te voldoen aan hulpverzoeken.

Rouwperiode

De Catalaanse regering heeft donderdagavond een officiële rouwperiode van drie dagen afgekondigd wegens de terreuraanslag. De burgemeester van Barcelona Ada Calau roept iedereen op vrijdag om 12.00 uur een minuut stilte in acht te nemen om de slachtoffers te herdenken. "Het gaat erom te tonen dat we niet bang zijn en eensgezind in de strijd tegen barbarij en voor democratie", zei ze.

Komend weekeinde is het voor aanvang van de wedstrijden in de Spaanse voetbalcompetitie ook een minuut stil in de stadions. De spelers van FC Barcelona zullen een zwarte rouwband dragen.