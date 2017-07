Duitsland staat uitzetten buitenlanders die terreurgevaar vormen toe

Dat heeft de hoogste Duitse rechtbank donderdag bepaald, melden Duitse media.

Het gaat om personen die in het Duits 'Gefährder' worden genoemd: mensen die bereid zijn en door de veiligheidsdiensten in staat worden geacht om in Duitsland een terreuraanslag te plegen. Volgens het federale constitutionele hof in Karlsruhe is het uitzetten van dergelijke personen zoals vermeld in de regeling voor verblijf in Duitsland verenigbaar met de grondwet.

In Duitsland zijn al diverse terreurgevaarlijke personen weggestuurd. Het was voor het eerst dat de regeling werd getoetst aan de grondwet.

Wegstuurregeling

Aanleiding was de zaak rond een Algerijn die in 2003 naar Duitsland was gereisd. In 2017 werd hij als terreurgevaarlijk bestempeld door de autoriteiten in Bremen, die hem ook uitzetten. Zijn beroep daartegen was vruchteloos.

De "wegstuurregeling'" werd ingevoerd na de aanslagen van september 2001 in de VS. De eerste keer dat er een beroep op werd gedaan was eerder dit jaar in de nasleep van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn. Twee mannen die bij een antiterreuractie in Göttingen waren aangehouden, werden uitgezet omdat ze een aanslag in Duitsland zouden voorbereiden. Het ging om een Nigeriaan en een Algerijn, beiden in Duitsland geboren.