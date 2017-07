'Aantal aanslagen wereldwijd gedaald in 2016'

Het totale aantal terroristische aanslagen in 2016 daalde 9 procent vergeleken met 2015, terwijl het aantal dodelijke slachtoffers met 13 procent afnam, blijkt uit het rapport over mondiaal terrorisme van het ministerie.

De militante groepering Islamitische Staat (IS) was vorig jaar de dodelijkste terreurbeweging. IS pleegde 20 procent meer aanslagen in Irak en veroorzaakte 69 procent meer doden in dat land in vergelijking met 2015.

Uit de gegevens blijkt dat er vorig jaar wereldwijd in totaal 11.072 terreuraanslagen waren, wat resulteerde in meer dan 25.600 doden. Van die doden waren 6700 de daders van de aanslagen.

Terroristische aanslagen vonden plaats in 104 landen in 2016, maar de meeste in slechts vijf landen: Irak, Afghanistan, India, Pakistan en de Filipijnen. Driekwart van alle doden van terreuraanslagen vielen in Irak, Afghanistan, Syrië, Nigeria en Pakistan.

Sudan

Het rapport spreekt positief over recente inspanningen van Sudan, dat in 1993 op de Amerikaanse lijst kwam van landen die terrorisme propageren, vooral door steun aan Palestijnse en Libanese militante groepen.

''Ondanks deze geschiedenis is de strijd tegen terrorisme tegenwoordig een nationale veiligheidsprioriteit voor Sudan en het land is een coöperatieve partner van de Verenigde Staten in deze strijd'', aldus het rapport.