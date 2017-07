'Aanslagplegers Parijs en Brussel verstopten wapens op basisschool'

Een plattegrond op de computer van Salah Abdeslam leidde de speurders naar een garage op het terrein van de school in Houthalen-Helchteren. Dit zou blijken uit een nota van de Belgische dienst Staatsveiligheid, berichten Belgische media vrijdag.

Op het kaartje stonden twee straatnamen die in die combinatie alleen voorkomen in Meulenberg, een beruchte wijk met veel radicalisering in Houthalen-Helchteren. De wapenopslagplaats bevond zich op het terrein van de plaatselijke kleuter- en basisschool.

De conciërge daarvan was familie van terrorist Mohamed Abrini, ook bekend als 'de man met het hoedje' die vluchtte na de aanslag van 22 maart 2016 in Zaventem. De 43-jarige conciërge zou als strijder voor IS zijn gesneuveld in Syrië, staat in de nota.

Zoeken

Op 11 juni 2016 deed de politie er een huiszoeking, maar ze troffen er niets aan. Een paar maanden later doorzochten ze behalve de school ook de sporthal. Dat leverde weer niets op, maar de veronderstelling dat de wapens er hebben gelegen, bleef overeind.

''Gezien de inbraaksporen die zijn aangetroffen, bestaat de mogelijkheid dat ze werden opgehaald en op een nieuwe plek opgeslagen, net voor de aanslagen in België", stelt de nota van de Staatsveiligheid.