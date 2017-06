Verdachte aanslag op moslims in Londen vervolgd voor terroristische moord

Osborne zou in de nacht van zondag op maandag met een gehuurd busje moslims hebben aangereden in het stadsdeel Finsbury Park van de Britse hoofdstad. Daarbij kwam zeker één persoon om het leven.

Donderdag werd bekend dat de man die overleed nabij de moskee, stierf als gevolg van het inrijden van het busje op de menigte. De man werd op dat moment bijgestaan door omstanders omdat hij was gevallen. Hij had een aandoening aan zijn been. Het was niet meteen duidelijk of hij overleed als gevolg van de aanslag.

Elf anderen raakten gewond, waarvan er acht naar het ziekenhuis werden overgebracht. Agenten konde Osborne direct na de aanslag aanhouden.

De 47-jarige verdachte was niet in beeld bij de veiligheidsdiensten vanwege extremisme of rechts-extremisme. Bij het inrijden op moskeegangers in het stadsdeel Finsbury Park, zijn negen gewonden gevallen die naar drie ziekenhuizen zijn vervoerd. Ook zijn er mensen ter plekke behandeld aan lichte verwondingen.