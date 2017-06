'Bezoek jihadistische sites zou strafbaar moeten zijn'

"In België is het verboden om sites te bezoeken met beelden van kindermisbruik", zegt de federaal procureur die de leiding heeft over terrorismeonderzoeken. Hij vraagt zich af waarom ook het raadplegen van jihadistische sites met gewelddadige beelden of instructies niet wordt verboden.

"In dossiers blijkt vaak dat een verdachte bijvoorbeeld een video van een onthoofding op zijn gsm heeft. Waarom heeft iemand zulke gruwelijke beelden opgeslagen? Of waarom zoekt een persoon een video op waarin wordt uitgelegd hoe je een bom maakt? Is daar een goede reden voor?"