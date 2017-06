Vier verdachten opgepakt voor verijdelde aanslag Brussel-Centraal

De politie deed huiszoekingen in de plaatsen Anderlecht, Koekelberg en Molenbeek, die allemaal in het gewest Brussel liggen. Er werden huizen doorzocht van mensen die regelmatig contact hadden met de doodgeschoten dader. Twee huiszoekingen vonden plaats in Koekelberg.

Alle vier de aangehouden personen worden donderdag voorgeleid aan de onderzoeksrechter. Over hun identiteit is niets bekend.

Dader

​Eerder op de dag werd bekend dat de 36-jarige man die de aanslag wilde plegen sympathiseerde met Islamitische Staat (IS). De politie vond naast aanwijzingen over zijn steun aan de terreurgroep ook chemische materialen die erop wijzen dat hij de bewuste explosieven thuis had gefabriceerd.

In het belang van het onderzoek wil het parket niet meer informatie naar buiten brengen. Volgens persbureau Reuters is de man relatief onbekend in Molenbeek, ondanks dat hij er al sinds 2013 zou wonen.

Explosie

De dader van Marokkaanse afkomst, Oussama Z., bracht een tas met gasflessen en spijkers mee naar het centraal station in Brussel. Uiteindelijk ging alleen het onstekingsmechanisme af, wat een kleine explosie veroorzaakte. Daarop werd de man door militairen doodgeschoten.

Of de man ook daadwerkelijk hulp kreeg van IS is niet bekend. De aanslag is nog door niemand opgeëist.