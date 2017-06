Dader achter verijdelde aanslag Brussel-Centraal sympathiseerde met IS

Dat maakt het federaal parket woensdag bekend, naar aanleiding van een huiszoeking in de woning van de dader in Molenbeek.

De politie vond naast aanwijzingen over zijn steun aan IS ook chemische materialen die erop wijzen dat hij de bewuste explosieven thuis had gefabriceerd. In het belang van het onderzoek wil het parket niet meer informatie naar buiten brengen.

De man van Marokkaanse afkomst, Oussama Z., bracht een tas met gasflessen en spijkers mee naar het centraal station in Brussel. Uiteindelijk ging alleen het onstekingsmechanisme af, wat een kleine explosie veroorzaakte. Daarop werd de man door militairen doodgeschoten.

Of de man ook daadwerkelijk hulp kreeg van IS is niet bekend.