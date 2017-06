Brussel-Centraal ontkomen aan zware aanslag met spijkerbom

Het ging om een spijkerbom, van dezelfde grootte als de bom die eerder in Zaventem en Maalbeek afging, bevestigt het federaal parket aan VTM. De echte bom had veel schade kunnen aanrichten. De autoriteiten beschouwen het incident als een terroristiche aanslag. De man is door militairen gedood. 

Het sporenonderzoek op het station is door de politie in de nacht van dinsdag op woensdag rond 05.30 uur afgerond. De onderzoekers namen ''een hoop materiaal in bruine zakken en dozen" mee naar buiten, meldt persbureau Belga.

Woensdagochtend rond 06.15 uur nam een lijkwagen het stoffelijk overschot mee van de man. Er zijn geen gewonden gevallen.

Het station is woensdag om 8.00 uur weer geopend.

Overleg

Minister-president Charles Michel en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon hebben dinsdagavond overleg gehad in een speciaal crisiscentrum over het incident met betrokken politici en vertegenwoordigers van politie, leger en inlichtingendiensten. Michel roept woensdag om 9.00 uur de Nationale Veiligheidsraad samen.