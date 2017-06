May wil inperking mensenrechten voor aanpak terrorisme

Dat zei May dinsdagavond bij een campagnebijeenkomst in Londen, aldus Britse media.

May wil onder meer dat buitenlandse verdachten sneller kunnen worden uitgeleverd aan hun thuisland. Ook moeten mensen met een extremistisch, religieus gedachtegoed strenger in de gaten worden gehouden, zelf als ze niet betrokken zijn bij een concreet onderzoek.

Daarnaast stelt de premier langere gevangenisstraffen voor voor veroordeelden van terroristische acties. Mensen die een concrete dreiging vormen moeten "in hun vrijheden worden beperkt," ook als er niet voldoende bewijs is om hen in de rechtbank te vervolgen, aldus May. "Als mensenrechtenwetten dit verhinderen, dan moeten we deze wetten veranderen," zegt ze.

De Britse premier deed haar voorstellen anderhalve dag voor de verkiezingen. Donderdag mogen de Britten naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Na de aanslagen in Londen van afgelopen zaterdag kreeg ze flinke kritiek. Door bezuinigingen die haar kabinet heeft doorgevoerd, zouden de veiligheidsdiensten in het land onder druk staan.

Arrestaties

Bij de recente aanslagen in de hoofdstad kwamen dit weekend zeven mensen om. De Britse politie heeft woensdag een nieuwe verdachte opgepakt. Het gaat om een 30-jarige man die bij een inval woensdagochtend vroeg in een woning in het oosten van Londen werd gearresteerd.

Hij wordt volgens de politie verdacht van de voorbereiding, betrokkenheid bij en het aansporen tot terroristische daden. Over de identiteit van de man is niets bekendgemaakt. Zijn arrestatie volgt kort na de aanhouding van een Marokkaan in het Ierse Limerick.

De aanslag vond plaats bij de Londen Bridge en in de wijk Borough. Tientallen mensen raakten gewond. Drie mannen reden op de brug met een busje in op voetgangers en staken daarna in de wijk in het wild om zich heen. Ze werden doodgeschoten door de politie.