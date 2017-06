Britse politie laat broer aanslagpleger Manchester vrij

Abedi (24) was volgens de BBC een van de achttien mensen die na de aanslag door de Britse politie werden gearresteerd in de wijk Whalley Range. In het onderzoek na de aanslag zocht de politie naar bewijs voor een terroristennetwerk in en rond Manchester.

Salman Abedi pleegde op 22 mei een zelfmoordaanslag bij de Manchester Arena, op het moment dat een concert van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande werd afgesloten. Abedi liet een zelfgemaakte bom ontploffen. Er kwamen 22 mensen om, 116 mensen raakten gewond. Veel van de slachtoffers zijn jonge concertgangers.

Zo'n twee weken na de aanslag liggen nog tientallen slachtoffers in het ziekenhuis. Zangeres Grande trad op 5 juni opnieuw op in Manchester, bij een benefietconcert.

Familieleden vast

In het onderzoek na de aanslag pakte de Britse politie in totaal achttien mensen op, allen op verdenking van lidmaatschap van een terreurorganisatie. Van die groep zitten nog tien verdachten in hechtenis, onder wie andere leden van de familie Abedi.

De jongste broer, Hasham Abedi (20), en vader Ramadan Abedi, werden in Libië gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid.