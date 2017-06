Zeker zes doden en meerdere gewonden bij terreurdaden in Londen

Volg hier de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

Volgens ooggetuigen zijn vijf of zes mensen geraakt door het voertuig. De BBC berichtte dat de wagen met hoge snelheid inreed op de voetgangers. T

egenover Britse media sprak premier Theresa May over een "vreselijk incident", dat wordt gezien als een "terreurdaad". Het gaat om twee locaties: London Bridge en het nabijgelegen Borough Market.

Politie-acties

Rond 22.08 uur lokale tijd werden gewapende agenten naar de brug gestuurd, waar het busje op voetgangers is ingereden.

Vanaf de London Bridge reden de daders door naar het nabijgelegen Borough Market, waar zij uitstapten. In restaurants staken zij vervolgens meerdere gasten neer. Ook hier werden gewapende agenten op afgestuurd. De Metropolitan Police meldde dat agenten schoten hadden gelost.

Slachtoffers

In een persconferentie rond 04.00 zondagochtend liet de politie weten dat er bij de aanslagen zeker zes doden zijn gevallen. De Londense ambulancedienst laat weten dat minstens dertig gewonden in vijf ziekenhuizen in de stad zijn opgevangen.

Agenten hebben bij het uitgaansgebied Borough Market drie verdachten doodgeschoten. De politie gaat er voorlopig vanuit dat er niet nog meer daders zijn. De daders droegen bomgordels, maar die bleken nep.

Eerder al, om 00.25 uur lokale tijd, bestempelde de Londense politie beide gebeurtenissen als terroristische daden:

Burgemeester Sadiq Khan van Londen noemt de aanslag "een moedwillige en laffe aanval op onschuldigen".

Vermijden

De politie roept mensen op om de omgeving van de brug te vermijden en ruimte te geven aan de hulpdiensten. De brug is in beide rijrichtingen gesloten en ook het metrostation blijft de gehele nacht dicht, volgens het transportbedrijf van Londen.

Verslaggevers van Reuters en The Sun melden via social media rond 01.30 Londense tijd drie explosies te hebben gehoord bij de brug. Dat zou gaan om gecontroleerde ontploffingen door de politie.

Naast de incidenten op deze twee locaties was er sprake van een derde incident in de wijk Vauxhall, in het zuidoosten van London. Dat bleek een steekpartij, maar het staat volgens de politie los van de gebeurtenissen op de London Bridge en bij Borough Market.

Aanslagen

Twee weken geleden vond een aanslag plaats in Manchester tijdens een popoptreden in de Manchester Arena. Daarbij kwamen 22 mensen om het leven en raakten tientallen personen, waaronder veel kinderen, gewond.

Eind maart reed een auto in op voetgangers op de Westminister Bridge in Londen waarna de dader een agent doodde bij het parlementsgebouw. In totaal vielen daarbij zes doden en ruim vijftig gewonden. Terreurgroep Islamitische Staat claimde dat de aanslagpleger een IS-soldaat was.

Het dreigingsniveau in het Verenigde Koninkrijk staat op "ernstig". De regering komt zondag bijeen voor een crisisoverleg. Deze aanslagen treffen Londen vijf dagen voor de vervroegde algemene verkiezingen.