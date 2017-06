Belg verdacht als leider terreurgroep in onderzoek aanslagen Parijs

Dat meldt het Belgische federale parket vrijdag. Atar werd volgens Belgische media al op 27 maart aangehouden, omdat gevreesd werd dat hij van plan was om een aanslag te plegen.

Atar is de broer van Oussama Atar, die mogelijk het brein is achter de aanslagen in de Franse hoofdstad. Ook is hij een neef van de broers El Bakraoui, die zich in maart opbliezen op het Brusselse vliegveld Zaventem en metrostation Maalbeek.

Bij zijn arrestatie zou Yassine Atar bovendien in het bezit zijn geweest van een sleutel van het appartement in Schaarbeek, waar de bomgordels werden gemaakt voor de aanslagen in Parijs en waar Salah Abdeslam zich weken schuilhield.

Bij de aanslagen kwamen in totaal 130 mensen om het leven.