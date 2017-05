Dader aanslag Manchester handelde voornamelijk alleen

Eerder werd gedacht dat Abedi deel uitmaakte van een groter terreurnetwerk.Volgens het politieonderzoek had hij ''verschillende bewegingen en handelingen alleen uitgevoerd in de vier dagen voor de aanslag."

De politie sluit weliswaar niet uit dat Abedi handlangers had, maar gaat er nu wel vanuit dat hij alleen handelde bij de uitvoering van de bomaanslag. "Het is belangrijk dat we precies uitzoeken of hij toch niet onderdeel is van een breder netwerk, we kunnen dat nog niet volledig uitsluiten", hield de politieonderzoeker nog een slag onder de arm.

In het onderzoek heeft de politie inmiddels zestien mensen gearresteerd waaronder de vader en jongere broer van Abedi. Elf daarvan zitten nog vast.

De aanslag is opgeëist door Islamistische Staat (IS), maar er is twijfel of zij er wel echt achter zitten.

Kritieke toestand

Vijftig mensen liggen nog in het ziekenhuis na de aanslag in de Britse stad vorige week maandag. Zeventien van hen verkeren nog in kritieke toestand.

Dat maakte het Britse ziekenfonds NHS dinsdag bekend. In totaal werden 116 mensen na de aanslag in een ziekenhuis geholpen. 22 mensen kwamen om het leven.

Maandagavond 22 mei blies een zelfmoordterrorist zich op in de Manchester Arena, waar kort daarvoor het concert van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande was afgelopen.

Benefietconcert

Zondag houdt Grande een benefietconcert voor de slachtoffers van de aanslag. De 23-jarige zangeres wordt bijgestaan door artiesten als Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay en Take That.

Ook Miley Cyrus, Usher, Niall Horan en Pharrell zingen tijdens het benefietconcert, dat plaatsvindt op het cricketveld van Old Trafford. Op het veld is plaats voor 50.000 toeschouwers. Het concert wordt live uitgezonden door de BBC op radio en televisie.