Intern onderzoek bij Britse veiligheidsdienst MI5 na aanslag Manchester

Dat hebben Britse regeringsfunctionarissen maandag bevestigd tegenover de BBC.

MI5 was zeker drie keer gewaarschuwd voor de extremistische gedachten van Abedi voordat hij vorige week maandag zichzelf opblies. De inlichtingendienst onderzoekt hoe het kon gebeuren dat daarmee niets is gedaan. Ook komt er nog een apart rapport aan de Britse ministers.

Abedi sloeg op 22 mei toe bij de lobby van de Manchester Arena, waar net een concert van Ariana Grande was geweest. Het was druk in de lobby, er kwamen 22 mensen om het leven en zestig mensen raakten gewond. Onder de slachtoffers zijn veel jonge mensen.

Netwerk

Sinds de aanslag zijn er meerdere mensen aangehouden. Zondag meldde de Britse minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd dat bekenden uit het netwerk van de Abedi mogelijk nog vrij rond lopen.

In de nacht van zondag op maandag werd een 23-jarige man opgepakt in Shoreham-by-Sea in West Sussex. Hij is de zestiende arrestant in het onderzoek. Twee mensen zijn weer vrijgelaten. Er zitten nu veertien mensen vast.

Er zijn ongeveer drieduizend personen voor wie de Britse geheime diensten bijzondere interesse hebben. Ook Abedi behoorde daar een tijdje toe. De laatste tijd was hij echter geen onderwerp van onderzoek.

Dreigingsniveau

Afgelopen weekend werd het dreigingsniveau in het Verenigd Koninkrijk verlaagd naar 'zwaar'. Volgens premier Theresa May heeft dit te maken met de politie-acties die volgden op de aanslag.

Er zou nu een goed beeld zijn van het netwerk rondom Abedi.