Politie Manchester geeft nieuwe beelden vrij van dader aanslag

De beelden zijn gemaakt op de dag en avond van de aanslag waarbij 22 mensen om het leven zijn gekomen en tientallen personen gewond geraakt.

"We maken grote stappen in het onderzoek", aldus de politie. Zo is ook duidelijk dat Abedi op de desbetreffende avond nog in een flatgebouw aanwezig was. "De flat is erg belangrijk als locatie, we denken dat op de plek was waar de laatste hand werd gelegd aan het apparaat (explosief, -red.)."

Abedi kwam op 18 mei naar het Verenigd Koninkrijk. De politie zoekt daarom informatie over de periode vanaf zijn aankomst tot aan de aanslag maandag 22 mei.

Op veertien locaties wordt onderzoek gedaan door de politie. Momenteel zijn er dertien personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag of bij terreur in het algemeen. De identiteit van Abedi was volgens de politie binnen twee uur na de aanslag bekend bij de autoriteiten.

Dreigingsniveau

Het dreigingsniveau in het Verenigd Koninkrijk is zaterdag door premier May afgeschaald van 'alarmerend' naar 'zwaar'. Volgens May heeft het afschalen te maken met de politie-acties die volgden op de aanslag.

Er zou nu een goed beeld zijn van het netwerk rondom Abedi. Als gevolg van het afschalen zullen de militairen weer verdwijnen van de straten. Politie met vuurwapens worden nog wel ingezet bij evenementen.