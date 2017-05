Britse politie doet 'belangrijke' vondsten in onderzoek Manchester

Hopkins trad niet in detail. De krant The Independent berichtte eerder dat bij de huiszoekingen onder meer explosieven zijn aangetroffen.

De Britse politie heeft donderdag opnieuw twee mannen opgepakt. In totaal zitten er nu acht mensen vast. Het is nog onduidelijk waar de gearresteerde personen precies van worden verdacht.

Een bron meldt donderdag aan persbureau Reuters dat Salman Abedi, de man die vermoedelijk de aanslag pleegde, het daarbij gebruikte explosief toch zelf gemaakt kan hebben. Daarbij kreeg hij mogelijk wel hulp van een handlanger, aldus de bron.

"De focus is nog steeds de zoektocht naar handlangers en het netwerk, maar hij kan deze bom zelf gemaakt hebben", concludeerde de bron. Eerder werd in twijfel getrokken of de vermoedelijke aanslagpleger Abedi zelf in staat was een dergelijk explosief in elkaar te zetten.

Luchthaven Düsseldorf

Abedi vloog vier dagen voor de aanslag van Düsseldorf naar de Engelse stad. Volgens de Duitse politie was hij op doorreis en is hij de luchthaven niet af geweest. De veiligheidsdiensten in Noord-Rijnland-Westfalen onderzoeken of hij met iemand in de deelstaat contact heeft gehad, maar hebben vooralsnog geen aanwijzingen in die richting.

De onrust over mogelijke handlangers leidde er dinsdag toe dat het dreigingsniveau in Groot-Brittannië werd opgeschaald. "We kunnen de mogelijkheid niet negeren dat er een grotere groep mensen betrokken was bij deze aanslag", stelde premier Theresa May. Zij maakte donderdag bekend dat het hoogste dreigingsniveau nog van kracht blijft.

De Britse regering maakt donderdag bekend dat de inlichtingendiensten de afgelopen vier jaar achttien terreuraanslagen hebben verijdeld. Alleen al sinds de aanslag bij het Britse parlementsgebouw in Londen in maart verhinderden de diensten vijf aanslagen.

Stilte

Donderdag is om 11.00 uur lokale tijd een minuut stilte voor de gehouden. Bij de aanslag zijn minstens 22 doden gevallen, en 64 gewonden. De Britse koningin Elizabeth heeft vervolgens in een ziekenhuis in Manchester een verrassingsbezoek gemaakt bij enkele gewonde kinderen. Twaalf gewonden zijn jonger dan zestien jaar.

Lekken

De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag in Brussel beloofd op te treden tegen het lekken van inlichtingen. Hij doelde daarmee op The New York Times, die eerder foto’s van bewijsmateriaal rond de aanslag publiceerde.

Hij noemde het doorsluizen van gevoelige informatie naar de pers in een verklaring "een grote bedreiging voor onze nationale veiligheid''. De Britse autoriteiten reageerden deze week onthutst toen met de VS gedeelde informatie over het onderzoek naar de aanslag in Manchester uitlekte via Amerikaanse media. Premier Theresa May heeft de Amerikaanse president daar in Brussel op aangesproken, zei een Britse regeringsbron.