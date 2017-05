Nog zes aangehouden verdachten aanslag Manchester vast

Onder de overige verdachten bevindt zich onder meer een broer van aanslagpleger Salaman Abedi. Een andere broer, Hashem, zou zijn aangehouden in de Libische hoofdstad Tripoli. Hij wordt verdacht van banden met Islamitische Staat, zo meldde een lokale antiterrorisme-eenheid.

De vader, Ramadan Abedi, is volgens ooggetuigen woensdag ook opgepakt door gewapende mannen die in auto's naar zijn huis in Tripoli waren gekomen. Hij had eerder in de media verklaard niet te kunnen geloven dat zijn zoon een aanslag zou plegen.

Het is nog onduidelijk waar de gearresteerde personen precies van worden verdacht. De Britse politie is in ieder geval nog op zoek naar de maker van het bij de aanslag gebruikte explosief. Onbevestigde bronnen overigens dat de politie meerdere explosieven zou hebben gevonden na de aanslag.

Salman Abedi, een 22-jarige Brit van Libische afkomst maakte volgens de politie deel uit van een jihadistisch netwerk. Ze vrezen dat andere leden van dat netwerk ook aanslagen voorbereiden.

Bewijsmateriaal

The New York Times heeft foto’s van bewijsmateriaal gepubliceerd. Het lijkt erop dat de bom was verstopt in een blauwe rugzak. Ook is er een foto van de waarschijnlijke schakelaar die de aanslagpleger in zijn linkerhand hield. Daarnaast zijn er beelden van schroeven en bouten die mogelijk in de bom hebben gezeten.

De Britse autoriteiten zijn woedend om het lekken van de beelden. Volgens de politie zou de publicatie het onderzoek ondermijnen en het vertrouwen van slachtoffers en getuigen schaden. Premier Theresa May gaat het voorval waarschijnlijk bespreken met de Amerikaanse president Donald Trump op de NAVO-top van donderdag.