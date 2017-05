Frankrijk onderzoekt nieuwe wetgeving in strijd tegen terrorisme

Dit liet president Emmanuel Macron woensdag weten na de wekelijkse vergadering met het veiligheidskabinet.

Ook zei hij dat de noodtoestand in Frankrijk wordt verlengd naar 1 november. Die werd in november 2015 in werking gesteld na meerdere aanslagen in Parijs. Bij schietpartijen en explosies op verschillende plekken in de stad kwamen toen 130 mensen om het leven.

Halverwege juli zou de noodtoestand aflopen, maar vanwege de zelfmoordaanslag in Manchester is de einddatum voor de zesde keer uitgesteld. Het parlement moet nog wel instemmen met de verlenging.

De maatregel geeft de Franse politie meer bevoegdheden bij bijvoorbeeld huiszoekingen en arrestaties. Marcon heeft zijn overheid verzocht om in de strijd tegen terrorisme nieuwe veiligheidsmaatregelen en wetgeving te ontwerpen, die mogelijk verder reiken dan de noodtoestand.