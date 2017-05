Politie wijst 22-jarige man aan als dader aanslag Manchester

De politie wilde nog geen verdere details geven over Abedi. Het onderzoek richt zich nu op de vraag of Abedi alleen handelde of dat hij onderdeel was van een breder netwerk.

Bij de aanslag maandagnacht tijdens een concert van de Amerikaanse zangers Ariana Grande kwamen 22 mensen om het leven. Ook de vermoedelijke dader is overleden. Tientallen mensen zijn gewond geraakt, onder hen veel kinderen.

Eerder op dinsdag is nog een 23-jarige verdachte aangehouden. Wat zijn rol is en waarvan hij verdacht wordt, is nog niet bekend. Verder heeft de politie van Manchester dinsdagmiddag twee huiszoekingen uitgevoerd in de wijken Whalley Range en Fallowfield in het zuiden van de stad. Bij de huiszoeking op het tweede adres is uit voorzorg een object gecontroleerd tot ontploffing gebracht.

De Britse koningin Elizabeth heeft ook gereageerd op de gebeurtenissen. Ze zegt dat het hele volk geschokt is door de dood en het letsel van zo veel mensen.

Islamitische Staat (IS) heeft verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist.