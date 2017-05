Duizenden bij 'waken voor vrede' in Manchester na aanslag

Er werd een minuut stilte gehouden uit respect voor de slachtoffers. De bisschop van Manchester, David Walker, stak aan het begin van de bijeenkomst een kaars aan. Sommige mensen lieten bloemen achter in het stadscentrum, terwijl anderen borden droegen met teksten als "I love Manchester".

De burgemeester van de stad, Eddy Newman, bedankte tijdens de 'waken voor vrede' de hulpdiensten. Daarop volgde een groot applaus van de menigte.

"De mensen uit Manchester zullen altijd de slachtoffers herinneren en wij zullen de terroristen trotseren door samen te werken om zo een sterke multiculturele samenleving te maken", aldus de burgemeester. "Wij zijn de velen, zij zijn de weinige."

Vermoedelijke dader

Hoogstwaarschijnlijk zat de 22-jarige Salman Abedi achter de aanslag, dat stelt de Britse politie. Abedi komt volgens de Britse krant The Guardian uit Manchester, maar is van Libische afkomst. De man is nog niet formeel geïdentificeerd, daarom staat het nog niet voor 100 procent vast.

Handlangers

De politie is nog op zoek naar mogelijke handlangers van de aanslagpleger. "Het blijft een prioriteit vast te stellen of hij alleen handelde of als onderdeel van een netwerk", aldus de politiechef van de stad.

Binnen de Libische gemeenschap in de stad is volgens The Guardian verbaasd gereageerd op het nieuws dat Abedi de mogelijke dader van de aanslag is. "Hij was zo'n stille jongen en behandelde me altijd met respect", zei een kennis van de familie. "Zijn broer Ismael is extravert, maar Salman was altijd erg stil."

De vader van de broers, Abu Ismael Abedi, zou een bekende verschijning zijn in een lokale moskee. Hij was naar verluidt fel gekant tegen jihadistische ideologieën. "En dit IS-ding is niet eens jihad, het is crimineel", zei het lid van de Libische gemeenschap. "De familie zal er kapot van zijn."

Verdachte

Eerder op dinsdag is nog een 23-jarige verdachte aangehouden. Wat zijn rol is en waarvan hij verdacht wordt, is nog niet bekend.

Verder heeft de politie van Manchester dinsdagmiddag twee huiszoekingen uitgevoerd in de wijken Whalley Range en Fallowfield in het zuiden van de stad. Bij de huiszoeking op het tweede adres is uit voorzorg een object gecontroleerd tot ontploffing gebracht.

Koningin Elizabeth

De Britse koningin Elizabeth heeft ook gereageerd op de gebeurtenissen. Ze zegt dat het hele volk geschokt is door de dood en het letsel van zo veel mensen.

Islamitische Staat (IS) heeft verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist.