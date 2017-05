Zeker 19 doden bij vermoedelijke aanslag concertzaal Manchester

In de Manchester Arena was een concert van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande net afgelopen toen de ontploffing plaatsvond. Ooggetuigen maakten melding van "luide knallen" en op Twitter verschenen beelden waarop concertgangers de zaal in paniek verlieten.

Bij het concert waren veel tieners aanwezig. Sommige ouders stonden te wachten bij de concertzaal op hun kinderen.

De explosie, waarvan de oorzaak nog onduidelijk is, vond rond 23.30 uur (Nederlandse tijd) plaats bij een ingang van de Manchester Arena. De politie liet in een verklaring weten de situatie te "behandelen als een terroristische aanslag, totdat er andere aanwijzingen zijn". Twee vertegenwoordigers van de Amerikaanse overheid zeggen tegen persbureau Reuters dat er vermoedens zijn van een zelfmoordaanslag, maar dit is niet officieel bevestigd.

De ambulancedienst van Manchester zegt dat het 59 slachtoffers vervoerd heeft naar verschillende ziekenhuizen en meerdere gewonden ter plekke heeft behandeld. Een aantal mensen raakte gewond door rondvliegende bomscherven.

Vermist

De politie heeft een speciaal telefoonnummer opengesteld waar bezorgde ouders naar toe kunnen bellen om informatie te krijgen over hun vermiste kinderen. Zes ziekenhuizen in de omgeving hebben gewonden opgenomen.

De Britse premier Theresa May heeft laten weten dat haar gedachten zijn bij hen die getroffen zijn "door wat de politie behandelt als een verschrikkelijke terroristische aanslag". Haar conservatieve partij heeft de verkiezingscampagne voorlopig opgeschort. Het kabinet komt vandaag in een spoedberaad bijeen.

Ook Labour-leider Jeremy Corbyn voert voorlopig geen campagne voor de verkiezingen van 8 juni.

In orde

Grande zelf heeft laten weten dat zij in orde is. De zangeres gaf vorige week nog twee concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam in het kader van haar Dangerous Woman Tour.

De Manchester Arena werd halverwege de jaren negentig gebouwd als sporthal. In de loop der jaren veranderde de functie van het complex, met een capaciteit van 23.000 toeschouwers, waardoor er tegenwoordig voornamelijk concerten worden gehouden.