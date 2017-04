Verdachte aanslag spelersbus Dortmund opgepakt

Door de aanslag van vorige week liep de Spaanse verdediger Marc Bartra van Dortmund verwondingen op. Ook een agent raakte gewond.

Volgens de omroep NDR gaat het om een 28-jarige man die kort voor de aanslag zou hebben gespeculeerd op een koersval van opties van de Duitse topclub. Volgens verscheidene media zou het gaan om een Russische man die kort voor Pasen al in het vizier was gekomen van justitie.

De verdachte verbleef op de dag van de aanslag in hetzelfde hotel als de spelers van Dortmund en kon precies in de gaten houden wanneer de spelersbus richting het stadion vertrok. Onderweg naar het stadion voorafgaand aan het Champions Leagueduel tegen AS Monaco ontplofte de bom in een heg langs de weg.





Islam

Op dinsdagavond 11 april vonden drie explosies plaats bij de spelersbus van de Duitse voetbalclub. Een geplande wedstrijd tegen AS Monaco ging niet door. De politie ging aanvankelijk uit van een terroristische daad door aanhangers van de radicale islam.

Bij de bus werd een brief gevonden waarin werd verwezen naar islamitische terroristische bewegingen en waarin een link werd gelegd met de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn in december vorig jaar, die werd opgeëist door IS. De politie onderzocht die brief op echtheid. Geen enkele radicale organisatie heeft de aanslag opgeëist.

Een dag na de aanslag werd na een huiszoeking een Irakees aagehouden die mogelijk banden had met IS, maar hij bleek niets met de aanslag te maken te hebben.