Aangehouden verdachte aanslag spelersbus Dortmund wilde geld verdienen

Door de aanslag op 11 april liep de Spaanse verdediger Marc Bartra van Dortmund verwondingen op. Ook een agent raakte gewond. Een geplande wedstrijd tegen AS Monaco ging niet door.

Volgens Duitse aanklagers is de verdachte een 28-jarige man die kort voor de aanslag zou hebben gespeculeerd op een koersval van opties van de Duitse topclub, meldt AP. Hij is geïdentificeerd als Sergej W.. Er lijkt geen verband te zijn met terroristische organisaties.

De man heeft zowel de Duitse als de Russische nationaliteit en kwam kort voor Pasen al in het vizier van justitie. Hij werd aangehouden in de buurt van Tübingen. Justitie verdenkt hem onder meer van een poging tot doodslag en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

Politieactie

De verdachte verbleef op de dag van de aanslag in hetzelfde hotel als de spelers van Dortmund en kon precies in de gaten houden wanneer de spelersbus richting het stadion vertrok. Onderweg naar het stadion voorafgaand aan het Champions Leagueduel tegen AS Monaco ontplofte de bom in een heg langs de weg.

W. is door een speciaal arrestatieteam van de politie ingerekend. Vrijdagochtend zou er in verband met de zaak nog een politieactie gaande zijn in vier verschillende panden in de deelstaat Baden-Württemberg. Honderden mensen van het Openbaar Ministerie en de politie werken aan het onderzoek.

Transacties

De politie is mogelijk door bankpersoneel op het spoor gezet van de verdachte. Medewerkers van Comdirect sloegen volgens dagblad Bild alarm vanwege een verdachte transactie door de man, die vijftienduizend zogeheten 'putopties' kocht voor een bedrag van 78.000 euro.

W. had met de speculatie op de koersdaling van de club miljoenen euro's kunnen opleveren. Hij kocht de putopties online vanuit het hotel, naar verluidt met geld dat hij eerder had geleend. W. beschikte volgens onderzoekers naar alle waarschijnlijk ook over de technische kennis om de aanslag uit te voeren.

De politie zou volgens Bild nog op zoek zijn naar twee mogelijke handlangers van de verdachte. Zij zouden mogelijk hebben geholpen bij het vervoer van de explosieven.

Islam

De politie ging aanvankelijk uit van een terroristische daad en zocht de dader in radicaal-islamitische hoek. Bij de bus werd een brief gevonden waarin werd verwezen naar islamitische terroristische bewegingen en waarin een link werd gelegd met de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn in december vorig jaar, die werd opgeëist door IS.

Er waren als snel twijfels over de echtheid van de brief. Geen enkele radicale organisatie heeft de aanslag opgeëist. Een dag na de aanslag werd na een huiszoeking een Irakees aagehouden die mogelijk banden heeft met IS, maar hij bleek niets met de aanslag te maken te hebben.