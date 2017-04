Dader aanslag kerstmarkt Berlijn handelde alleen

Dat heeft procureur-generaal Peter Frank woensdag na bijna vier maanden onderzoek betiteld als vaststaand feit. Hoe Amri de Duitse hoofdstad kon ontvluchten, is echter nog steeds een raadsel.

Drie videocamera's hebben na de aanslag, die twaalf mensen het leven kostte, opnamen gemaakt van de 24-jarige terrorist. Op de beelden is Amri te zien met een rugzak.

Uit de beelden bleek ook dat hij tussendoor andere schoenen heeft aangetrokken, wat erop duidt dat hij kort na de aanslag nog thuis is geweest.

Pas op 21 december werd Amri, die zich in Duitsland van meer dan tien verschillende namen bediende, weer gesignaleerd in een bus van Emmerich naar Kleve.

In een winkel in Kranenburg, vlak bij de Nederlandse grens, kocht de aanslagpleger boxershorts, sokken, een trainingsbroek en een sjaal, die hij vervolgens aangetrokken heeft.

Politiekogels

De Noord-Afrikaanse islamitische extremist kwam via Nederland en Frankrijk uiteindelijk in Italië terecht. Daar werd hij door de politie doodgeschoten.

Uit toxicologisch onderzoek bleek dat Amri in de dagen voor zijn dood geen verdovende - of bewustzijnsverruimende middelen had genomen.

Een haaranalyse wees uit dat hij in het verleden geregeld cannabis gebruikte, in bescheiden hoeveelheden, en vaker in grotere doses cocaïne.